За первые 7 месяцев 2022 г. общие доходы налоговой отрасли достигли 17,2% от сметы

3 августа Главное налоговое управление сообщило, что за первые семь месяцев 2022 г. доходы от внутренних налогов составили 868,008 трлн. донг или 75,7% годового плана. Поступления в госбюджет за 7 месяцев увеличились на 14,7%, а доходы местных бюджетов выросли на 19,1%.

По данным Главного налогового управления, данные результаты были достигнуты благодаря активным темпам роста экономики и успешному контролю за эпидемией. Кроме объективных факторов, налоговая отрасль также слаженно осуществила налоговый контроль, надзор и активно действовала в сборе налоговых задолженностей.

Кроме того, налоговые органы продолжают меры поддержки по отношению к жителям и бизнесу. Эти меры включали сокращение ставок экологического налога на авиационное топливо, бензин, дизель, мазут и т. д, а также снижение размера некоторых сборов в рамках Циркуляра Министерства финансов №120 от 2021 г.

Помимо позитивных моментов налоговые органы ожидают, что сбор средств в бюджет столкнется с большими трудностями. Чтобы обеспечивать выполнение поставленных задач, Главное налоговое управление поручило подведомственным органам следить за поступлениями на местах и задать план на месяц и квартал учреждениям, занимающимся сбором налогов.

Кроме того, налоговые органы разных уровней будут дальше реформировать административные процедур, цифровизировать налоговое управление по всей территории страны, на всех этапах, чтобы поддерживать предпринимательскую деятельность налогоплательщиков.