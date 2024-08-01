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За первые семь месяцев 2024 года был зафиксирован положительный экономический рост
В первые семь месяцев этого года в экономической панораме появилось много ярких пятен благодаря постоянным усилиям правительства по совершенствованию институтов, устранению трудностей для бизнеса и стимулированию экономического роста.
В июле правительство ускорило выпуск руководящих документов по многим вновь принятым законам, включая закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о земле 2024 года, Закона о жилье 2023 года, Закона о бизнесе в сфере недвижимости 2023 года и Закона о кредитных учреждениях 2024 года.
Правительство также выпустило депешу с разъяснением основных мер и решений по ускорению роста, сдерживанию инфляции и стабилизации макроэкономики в июле и третьем квартале этого года, документ об ускорении выделения государственных инвестиций и уведомление о преодолении препятствий на пути реализации крупных транспортных проектов в районе дельты Меконга, Хошимине и других населенных пунктах.
Согласно докладу Главного статистического управления (GSO) о социально-экономической ситуации в июле и за первые семь месяцев 2024 года, макроэкономическая ситуация оставалась стабильной, инфляция находилась под контролем, а основные балансы были обеспечены.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июле вырос на 0,48% в месячном исчислении и на 4,36% в годовом. За первые семь месяцев этого года индекс вырос на 4,12%, при этом базовая инфляция увеличилась на 2,73%.
Между тем, положительные признаки наблюдались в доходах от внешней торговли, которые за первые семь месяцев составили около 226,98 млрд долларов США, что на 15,7% больше, чем в прошлом году, при этом положительное сальдо торгового баланса составило около 14,08 млрд долларов США против 16,5 млрд долларов США, зафиксированных за тот же период прошлого года.
В то же время освоение средств государственного бюджета в январе-июле составило 40% от плана на весь год, что на 2,3% больше, чем в прошлом году.
За семь месяцев было лицензировано 1 816 новых проектов с общим уставным капиталом 10,76 млрд долларов США, что на 11,6% больше по количеству и на 35,6% по стоимости, чем за тот же период прошлого года. За этот период было освоено около 12,55 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 8,4% больше, чем в прошлом году, и стало рекордом для семи месяцев за последние пять лет.
Однако директор GSO Нгуен Тхи Хыонг отметила, что наряду с положительными моментами экономика страны по-прежнему сталкивается со многими трудностями, включая нестабильный рост индекса промышленного производства и слабую покупательную способность.
Доктор Кан Ван Лык, главный экономист BIDV и директор Учебно-исследовательского института BIDV, отметил, что фондовый рынок продолжает восстанавливаться, несмотря на многочисленные проблемы, и в то время как рынок недвижимости также продолжает восстанавливаться, выдача кредитного пакета в 120 триллионов донгов остается медленной.
Доктор Фам Ши Тхань, директор Китайского центра экономических и стратегических исследований (CESS), отметил, что для стимулирования экономического роста, наряду с дальнейшим увеличением потребительского спроса и расширением рынков, необходимо ускорить и улучшить распределение государственных инвестиций, тем самым стимулируя рост инвестиционного спроса со стороны бизнеса.
Министерство планирования и инвестиций подчеркнуло необходимость сосредоточиться на восстановлении и поощрении инвестиций негосударственного сектора, а Министерство промышленности и торговли рекомендовало усилить стимулирование торговли и диверсифицировать рынки импорта-экспорта.
Экономист Нгуен Бить Лам считает, что необходимо сосредоточиться на стимулировании внутреннего совокупного спроса, чтобы увеличить производство и создать рабочие места, одновременно реализуя решения по стимулированию потребления через налоговую политику и политику социального обеспечения.