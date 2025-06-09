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НОВОСТИ

За первые пять месяцев объем зарубежных инвестиций Вьетнама увеличился в 2,3 раза

По данным Национального статистического управления (NSO), объем зарубежных инвестиций Вьетнама вырос за первые пять месяцев 2025 года, достигнув 317,3 млн долларов США, что на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот значительный рост в первую очередь объясняется увеличением числа новых лицензированных проектов.

В период с января по май вьетнамские инвесторы получили одобрение на 46 новых зарубежных проектов с общим уставным капиталом в 275,7 млн долларов США, что на 170% больше, чем в прошлом году. Кроме того, 13 существующих проектов увеличили свой уставный капитал примерно на 41,6 млн долларов США, что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вьетнамские инвесторы в первую очередь сосредоточились на производстве и распределении электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционирования воздуха, на долю которых приходится 35% от общего объема внешних инвестиций. За ними последовали обрабатывающая промышленность (22,7%) и транспорт и складирование (15,9%).

Среди зарубежных инвестиционных направлений Лаос остается крупнейшим получателем инвестиций, с общим уставным капиталом вьетнамских инвесторов в размере 145,9 млн. долларов США. Индонезия заняла второе место с 59,1 млн долларов США, за ней следуют Филиппины (34,3 млн долларов США) и Япония (26,1 млн долларов США).

Одновременно резко возрос объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме, достигнув за первые пять месяцев 2025 года 18,39 млрд долларов США, что на 51,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализованный капитал составил 8,9 млрд долларов США, увеличившись на 7,9%.

ВИА/ИЖВ

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