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За первые пять месяцев объем зарубежных инвестиций Вьетнама увеличился в 2,3 раза
В период с января по май вьетнамские инвесторы получили одобрение на 46 новых зарубежных проектов с общим уставным капиталом в 275,7 млн долларов США, что на 170% больше, чем в прошлом году. Кроме того, 13 существующих проектов увеличили свой уставный капитал примерно на 41,6 млн долларов США, что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вьетнамские инвесторы в первую очередь сосредоточились на производстве и распределении электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционирования воздуха, на долю которых приходится 35% от общего объема внешних инвестиций. За ними последовали обрабатывающая промышленность (22,7%) и транспорт и складирование (15,9%).
Среди зарубежных инвестиционных направлений Лаос остается крупнейшим получателем инвестиций, с общим уставным капиталом вьетнамских инвесторов в размере 145,9 млн. долларов США. Индонезия заняла второе место с 59,1 млн долларов США, за ней следуют Филиппины (34,3 млн долларов США) и Япония (26,1 млн долларов США).
Одновременно резко возрос объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме, достигнув за первые пять месяцев 2025 года 18,39 млрд долларов США, что на 51,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализованный капитал составил 8,9 млрд долларов США, увеличившись на 7,9%.