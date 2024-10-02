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НОВОСТИ

За первые девять месяцев этого года Ханой принял около 4,45 миллиона иностранных туристов

За первые девять месяцев этого года Ханой принял около 4,45 миллиона иностранных туристов, что на 40,8% больше, чем в прошлом году, и почти выполнил свою годовую задачу по обслуживанию 5 миллионов иностранных гостей, по данным городского департамента туризма.

 

По данным департамента, в сентябре столицу посетили 2,16 миллиона человек, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. В том числе 510 600 иностранцев, что на 32 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Общий доход города от туризма в прошлом месяце составил 8,66 триллиона донгов (351,6 миллиона долларов США), что на 12,8% больше, чем в прошлом году.

В период с января по сентябрь столица обслужила 21,12 млн посетителей, что на 11,7% больше, чем за тот же период 2023 года, а общий доход составил 81,93 трлн донгов, увеличившись на 18,5% по сравнению с прошлым годом.

В сентябре, на который пришелся четырехдневный праздник Национальной незасимости, уровень загрузки гостиниц по всему городу составил 64,3%, что на 6,73% больше, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года средняя заполняемость местных гостиниц оценивалась в 62,6 %, что на 1,6 % больше, чем в прошлом году.

В департаменте сообщили, что в оставшуюся часть года город будет продвигать новые туристические продукты, такие как приключенческий спортивный туризм, эмпирический туризм и туризм виртуальной реальности. Кроме того, будет развиваться MICE-туризм в местах, обладающих преимуществами в сфере отдыха и гольф-туризма, связанных с проведением культурных, спортивных, политических, общественных мероприятий, крупных национальных и международных фестивалей.

Кроме того, департамент заявил, что будет координировать свои действия с местными властями и агентствами для разработки системы типичных направлений сельского туризма и моделей агротуризма, а также туризма на основе общин и ремесленного деревенского туризма.

ВИА/ИЖВ

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