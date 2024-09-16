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За первые восемь месяцев 2024 года доходы Вьетнама от экспорта фруктов составили 4,63 миллиарда долларов США
В этом году фруктовый сектор Вьетнама получил целый поток хороших новостей, поскольку многие продукты открыли новые рынки. Помело - новинка для Республики Корея, за ним следуют свежие кокосы и замороженные дурианы, которые также были официально экспортированы в Китай.
Официальное открытие рынков для этих продуктов помогло диверсифицировать экспортные рынки и продукты, тем самым создавая большую добавленную стоимость для вьетнамских фруктов. В этом году прогнозируется еще больший рост отрасли, если Вьетнам воспользуется рыночными возможностями.
Дуриан - «король фруктов» - вносит наибольший вклад в доходы, которые за первые семь месяцев этого года достигли примерно 1,7 миллиарда долларов США, составив 41% от общего объема.
Примечательно, что экспорт замороженного дуриана, по прогнозам, принесет 400-500 миллионов долларов США в этом году, и ожидается, что к 2025 году этот продукт войдет в «клуб одного миллиарда долларов»
По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена, официальный экспорт замороженного дуриана принесет значительное преимущество, помогая сектору диверсифицировать продукцию и достичь более высокой стоимости.
Доан Тху Жанг, председатель совета директоров АО Vinh Khang, сказала, что помимо свежего дуриана компания теперь готова экспортировать и замороженные продукты.
По словам Данг Фук Нгуена, генерального секретаря Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, экспорт замороженного дуриана поможет сбалансировать производство, стабилизировать цены и увеличить доходы как фермеров, так и предприятий.
В 2023 году Китай потратил почти 6,7 миллиарда долларов США на импорт свежего дуриана и более 1 миллиарда долларов США на замороженный продукт. Официальный экспорт замороженного дуриана в Китай дает возможность вьетнамским предприятиям и кооперативам инвестировать в инфраструктуру, технологии заморозки и переработки.
Данг Фук Нгуен считает, что властям необходимо быстро установить национальные стандарты, которые четко определяют критерии экспорта свежего и замороженного дуриана, служащие основой для точного и объективного контроля качества.