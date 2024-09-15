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НОВОСТИ

За первые восемь месяцев 2024 года доходы Вьетнама от экспорта фруктов составили 4,63 миллиарда долларов США

За первые восемь месяцев 2024 года доходы Вьетнама от экспорта фруктов составили 4,63 миллиарда долларов США, что на 30,6% больше, чем за тот же период прошлого года, благодаря открытию нескольких ключевых рынков.

 

В этом году фруктовый сектор Вьетнама получил целый поток хороших новостей, поскольку многие продукты открыли новые рынки. Помело - новинка для Республики Корея, за ним следуют свежие кокосы и замороженные дурианы, которые также были официально экспортированы в Китай.

Официальное открытие рынков для этих продуктов помогло диверсифицировать экспортные рынки и продукты, тем самым создавая большую добавленную стоимость для вьетнамских фруктов. В этом году прогнозируется еще больший рост отрасли, если Вьетнам воспользуется рыночными возможностями.
Дуриан - «король фруктов» - вносит наибольший вклад в доходы, которые за первые семь месяцев этого года достигли примерно 1,7 миллиарда долларов США, составив 41% от общего объема.

Примечательно, что экспорт замороженного дуриана, по прогнозам, принесет 400-500 миллионов долларов США в этом году, и ожидается, что к 2025 году этот продукт войдет в «‎клуб одного миллиарда долларов»‎

По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена, официальный экспорт замороженного дуриана принесет значительное преимущество, помогая сектору диверсифицировать продукцию и достичь более высокой стоимости.

Доан Тху Жанг, председатель совета директоров АО Vinh Khang, сказала, что помимо свежего дуриана компания теперь готова экспортировать и замороженные продукты.

По словам Данг Фук Нгуена, генерального секретаря Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, экспорт замороженного дуриана поможет сбалансировать производство, стабилизировать цены и увеличить доходы как фермеров, так и предприятий.

В 2023 году Китай потратил почти 6,7 миллиарда долларов США на импорт свежего дуриана и более 1 миллиарда долларов США на замороженный продукт. Официальный экспорт замороженного дуриана в Китай дает возможность вьетнамским предприятиям и кооперативам инвестировать в инфраструктуру, технологии заморозки и переработки.

Данг Фук Нгуен считает, что властям необходимо быстро установить национальные стандарты, которые четко определяют критерии экспорта свежего и замороженного дуриана, служащие основой для точного и объективного контроля качества.

ИЖВ/ВИА

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