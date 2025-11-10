НОВОСТИ
За десять месяцев число возобновивших деятельность предприятий во Вьетнаме выросло более чем на 40%
В октябре 2025 года в стране было создано почти 18 тысяч новых предприятий, что на 6,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 26,5% больше, за аналогичный период прошлого года. Кроме того, 11,6 тысячи предприятий возобновили деятельность (рост на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 33,9% больше, за аналогичный период 2024 года.).
В целом за 10 месяцев 2025 года по стране зарегистрировано 162,9 тысячи новых предприятий с совокупным уставным капиталом 1,59 квадриллиона донгов. Эти показатели увеличились на 19,7% и 21,4%, соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общее количество зарегистрированных работников выросло на 18,6%, достигнув 967,6 тысячи человек.
Средний зарегистрированный уставный капитал одного вновь созданного предприятия в октябре составил 9,6 миллиарда донгов, снизившись на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Особого внимания заслуживает общий объем дополнительного капитала, привлечённого в экономику за 10 месяцев 2025 года - 5,2 квадриллионов донгов, рост на 98,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Резкий скачок обусловлен в основном действующими предприятиями, увеличившими свой капитал почти на 3,6 квадриллиона донгов (рост на 175,6%). Это свидетельствует о растущем доверии бизнеса к рынку и стремлении расширять масштабы деятельности и инвестиции в производство.
В общей сложности за 10 месяцев 92,9 тысячи предприятий возобновили деятельность - на 40,3% больше, чем в 2024 году. Таким образом, общее количество вновь созданных и возобновивших работу предприятий увеличилось на 26,5%. В среднем каждый месяц на рынок выходили или возвращались 25,6 тысячи предприятий.
По секторам экономики лидирует сфера услуг - 124,8 тысячи новых предприятий (рост на 21%), за ней следуют промышленность и строительство - 36,6 тысячи (рост на 16%), а сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1 534 предприятия (рост на 11,7%).
Несмотря на положительную динамику, на рынке продолжается активный процесс «очищения»: в октябре 2025 года 4 536 предприятий завершили процедуру ликвидации (рост на 8,5% за месяц и на 128,3% в годовом выражении), 6 065 временно приостановили деятельность (рост на 11,2%), а 6 771 находятся в процессе ликвидации (рост на 24,8%).
В целом за 10 месяцев 2025 года 105,4 тысячи предприятий временно прекратили деятельность (рост на 14,4%), 26,8 тысячи завершили процедуру ликвидации (рост на 54,5%). В среднем ежемесячно 19,1 тысячи предприятий уходили с рынка.
Для поддержки бизнеса руководство Министерства финансов поручило устранить институциональные барьеры, связанные с доступом к земле, ресурсам, процентным ставкам и подготовкой кадров. Параллельно необходимо разработать дорожную карту по сокращению административных процедур, времени и затрат, а также создать специальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в области налогообложения и инфраструктуры (электроэнергия, аренда земли, сборы и пошлины), способствуя превращению малых предприятий в крупные и выходу вьетнамских компаний на глобальный уровень.