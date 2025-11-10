Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

За десять месяцев число возобновивших деятельность предприятий во Вьетнаме выросло более чем на 40%

В целом за 10 месяцев 2025 года по стране зарегистрировано 162,9 тысячи новых предприятий с совокупным уставным капиталом 1,59 квадриллиона донгов.
  Средний зарегистрированный уставный капитал одного предприятия в октябре составил 9,6 миллиарда донгов, немного снизившись по сравнению с сентябрём и тем же периодом прошлого года. Фото: ВИА  
По данным Департамента статистики Министерства финансов, особым положительным сигналом за 10 месяцев 2025 года стало сильное восстановление предпринимательской активности. В общей сложности по всей стране зарегистрировано 92,9 тысячи предприятий, возобновивших работу - рост составил 40,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В октябре 2025 года в стране было создано почти 18 тысяч новых предприятий, что на 6,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 26,5% больше, за аналогичный период прошлого года. Кроме того, 11,6 тысячи предприятий возобновили деятельность (рост на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 33,9% больше, за аналогичный период 2024 года.).

В целом за 10 месяцев 2025 года по стране зарегистрировано 162,9 тысячи новых предприятий с совокупным уставным капиталом 1,59 квадриллиона донгов. Эти показатели увеличились на 19,7% и 21,4%, соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общее количество зарегистрированных работников выросло на 18,6%, достигнув 967,6 тысячи человек.

Средний зарегистрированный уставный капитал одного вновь созданного предприятия в октябре составил 9,6 миллиарда донгов, снизившись на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Особого внимания заслуживает общий объем дополнительного капитала, привлечённого в экономику за 10 месяцев 2025 года - 5,2 квадриллионов донгов, рост на 98,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Резкий скачок обусловлен в основном действующими предприятиями, увеличившими свой капитал почти на 3,6 квадриллиона донгов (рост на 175,6%). Это свидетельствует о растущем доверии бизнеса к рынку и стремлении расширять масштабы деятельности и инвестиции в производство.

В общей сложности за 10 месяцев 92,9 тысячи предприятий возобновили деятельность - на 40,3% больше, чем в 2024 году. Таким образом, общее количество вновь созданных и возобновивших работу предприятий увеличилось на 26,5%. В среднем каждый месяц на рынок выходили или возвращались 25,6 тысячи предприятий.

По секторам экономики лидирует сфера услуг - 124,8 тысячи новых предприятий (рост на 21%), за ней следуют промышленность и строительство - 36,6 тысячи (рост на 16%), а сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1 534 предприятия (рост на 11,7%).

Несмотря на положительную динамику, на рынке продолжается активный процесс «очищения»: в октябре 2025 года 4 536 предприятий завершили процедуру ликвидации (рост на 8,5% за месяц и на 128,3% в годовом выражении), 6 065 временно приостановили деятельность (рост на 11,2%), а 6 771 находятся в процессе ликвидации (рост на 24,8%).

В целом за 10 месяцев 2025 года 105,4 тысячи предприятий временно прекратили деятельность (рост на 14,4%), 26,8 тысячи завершили процедуру ликвидации (рост на 54,5%). В среднем ежемесячно 19,1 тысячи предприятий уходили с рынка.

Для поддержки бизнеса руководство Министерства финансов поручило устранить институциональные барьеры, связанные с доступом к земле, ресурсам, процентным ставкам и подготовкой кадров. Параллельно необходимо разработать дорожную карту по сокращению административных процедур, времени и затрат, а также создать специальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в области налогообложения и инфраструктуры (электроэнергия, аренда земли, сборы и пошлины), способствуя превращению малых предприятий в крупные и выходу вьетнамских компаний на глобальный уровень.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Развитие социального жилья ради интересов нации

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Развитие социального жилья ради интересов нации

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от инвесторов проектов социального жилья строго соблюдать порядок и процедуры купли-продажи социального жилья; обеспечивать публичное и прозрачное раскрытие информации о проекте.
ПОДРОБНЕЕ

Top