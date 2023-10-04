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За девять месяцев число туристов, прибывающих в Куангбинь, выросло в 2 раза
Доходы от услуг по размещению составили 454 млрд донгов (18,6 млн долл. США), что в 1,35 раза больше, чем годом ранее, свидетельствует статистика.
В этом году Куангбинь продолжает получать положительные оценки от отечественных и зарубежных туристов и таких журналов, как Lonely Planet (США), The Travel (Канада), Wanderlust (Великобритания), Booking.com и Saigon Times, сообщает департамент.
Департамент отметил, что провинция активизировала продвижение туризма и развитие связей, увеличила инвестиции из государственного бюджета и мобилизацию социальных ресурсов на развитие туризма, увеличила диверсификацию туристических продуктов и освоила новые рынки.