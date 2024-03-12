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НОВОСТИ

За два месяца было создано более 22.100 новых предприятий

По данным Агентства по управлению регистрацией бизнеса Министерства планирования и инвестиций, за первые два месяца текущего года во Вьетнаме было создано 22.128 предприятий с совокупным зарегистрированным капиталом почти в 219 трлн донгов (8,88 млрд. долл. США). Эти цифры отражают увеличение числа новых предприятий на 12,4% в годовом исчислении и прирост капитала на 32,8%.

Отрасли с резким увеличением числа вновь созданных предприятий включили горнодобывающую промышленность (рост на 28,8%), транспорт и складские помещения (26,5%), а также другие сферы услуг (21,5%).

Кроме того, 18.969 компаний возобновили свою деятельность в период с января по февраль, в результате чего общее число вновь созданных фирм и предприятий, возобновивших свою деятельность, достигло 41.097, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Между тем, в общей сложности 62.977 предприятий ушли с рынка в январе – феврале, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя тот факт, что предприятия сталкиваются с трудностями в бизнесе и производстве.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Вьетнама (PMI) от S&P Global составил 50,4 в феврале, по сравнению с 50,3 в январе, и превысил отметку в 50,0 без изменений второй месяц подряд.
Эксперты заявили, что темпы улучшения состояния сектора, о которых свидетельствует индекс, остаются незначительными; однако наблюдался рост как занятости, так и деловой уверенности.

По данным Главного статистического управления, улучшение делового климата должно быть приоритетной задачей с целью содействия быстрому и устойчивому развитию бизнеса. Основное внимание следует уделить устранению узких мест в юридических процедурах для инвестиций и предпринимательской деятельности.

Кроме того, Государственному банку Вьетнама следует продолжить меры по привлечению капитала в приоритетные области и движущие силы роста, устранить препятствия для своевременного возмещения налога на добавленную стоимость налогоплательщикам, а также повысить эффективность фонда кредитных гарантий для малых и средних предприятий (МСП) и фонда развития МСП.

Кроме того, следует настоятельно призвать предприятия продвигать инновации, цифровую трансформацию и зеленый переход к устойчивому развитию.

ВИА/ИЖВ

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