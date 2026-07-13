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За время проведения Международного фестиваля фейерверков DIFF 2026 Дананг принял более 2,72 млн туристов
По данным Международного аэропорта Дананга, аэропорта Чулай, Акционерной компании по эксплуатации Международного терминала Дананга и авиаперевозчиков, за шесть этапов фестиваля (включая основные дни проведения и предшествующие им даты: 29–30 мая, 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 июня, а также 10–11 июля) в Дананг было выполнено более 1,9 тыс. внутренних и международных авиарейсов. Это на 7 % (почти на 130 рейсов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средняя интенсивность авиасообщения составила 163 рейса в сутки, что на 11 рейсов в день превышает показатель прошлого года.
В день финала DIFF 2026 – 11 июля – в средствах размещения Дананга остановились около 131 тыс. туристов, что на 16 % больше, чем в аналогичный период 2025 года. Из них 52,4 тыс. составили иностранные туристы (+27 %), а 78,6 тыс. – внутренние (+почти 10 %). Средняя загрузка гостиниц и других средств размещения города достигла около 85 %, превысив показатель прошлого года на 6,3 процентного пункта.
В течение 10 и 11 июля в Дананг прибыло в общей сложности 365 внутренних и международных авиарейсов, что на 8 % (30 рейсов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Среднесуточная интенсивность полётов достигла 183 рейсов, увеличившись на 16 рейсов в день по сравнению с прошлым годом.