Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

За время проведения Международного фестиваля фейерверков DIFF 2026 Дананг принял более 2,72 млн туристов

12 июля Департамент культуры, спорта и туризма города Дананг сообщил об итогах туристического сезона в период проведения Международного фестиваля фейерверков Дананга (DIFF) 2026, проходившего с 30 мая по 11 июля под девизом «Дананг – горизонты, объединяющие мир».
  Выступление команды Португалии в финале Международного фестиваля фейерверков в Дананге (DIFF 2026), состоявшемся вечером 11 июля 2026 года. По итогам фестиваля португальская команда завоевала чемпионский титул DIFF 2026. Фото: ВИА  
По данным ведомства, в период проведения DIFF 2026 средствами размещения города было обслужено более 2,72 млн туристов, что почти на 45 % превышает показатель DIFF 2025. При этом только в шесть дней проведения конкурсных шоу количество туристов составило около 688,5 тыс. человек. Особенно высокой оказалась загрузка гостиниц в ночь финала фестиваля: заполняемость отелей в центральных районах Дананга (Хайтьау, Хоакуонг, Анхай, Шонча и Нгуханьшон) достигла 95–98 %, став самым высоким показателем за последние четыре года – с момента проведения DIFF 2023.

По данным Международного аэропорта Дананга, аэропорта Чулай, Акционерной компании по эксплуатации Международного терминала Дананга и авиаперевозчиков, за шесть этапов фестиваля (включая основные дни проведения и предшествующие им даты: 29–30 мая, 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 июня, а также 10–11 июля) в Дананг было выполнено более 1,9 тыс. внутренних и международных авиарейсов. Это на 7 % (почти на 130 рейсов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средняя интенсивность авиасообщения составила 163 рейса в сутки, что на 11 рейсов в день превышает показатель прошлого года.

В день финала DIFF 2026 – 11 июля – в средствах размещения Дананга остановились около 131 тыс. туристов, что на 16 % больше, чем в аналогичный период 2025 года. Из них 52,4 тыс. составили иностранные туристы (+27 %), а 78,6 тыс. – внутренние (+почти 10 %). Средняя загрузка гостиниц и других средств размещения города достигла около 85 %, превысив показатель прошлого года на 6,3 процентного пункта.

В течение 10 и 11 июля в Дананг прибыло в общей сложности 365 внутренних и международных авиарейсов, что на 8 % (30 рейсов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Среднесуточная интенсивность полётов достигла 183 рейсов, увеличившись на 16 рейсов в день по сравнению с прошлым годом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам готов совместно с АСЕАН оказывать поддержку Мьянме и вносить вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН

Вьетнам готов совместно с АСЕАН оказывать поддержку Мьянме и вносить вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам последовательно рассматривает Мьянму как государство-член АСЕАН, а «Консенсус из пяти пунктов» – как важнейшую основу для дальнейшей поддержки Мьянмы со стороны Ассоциации.
ПОДРОБНЕЕ

Top