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За восемь месяцев в Ханое зарегистрировано 21.100 новых предприятий
Эти данные свидетельствуют об увеличении числа предприятий на 7% по сравнению с предыдущим годом и о снижении зарегистрированного капитала на 2% по сравнению с предыдущим годом.
За этот период 2400 предприятий завершили процедуры ликвидации, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как 15.900 других зарегистрировались для приостановления деятельности, что на 21% больше. Кроме того, 6300 предприятий возобновили свою деятельность, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только в августе в городе появилось более 2716 новых предприятий, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий зарегистрированный капитал составил 31,2 трлн. донгов, увеличившись на 41%.
Однако 294 фирмы были ликвидированы, а 1116 предприятий зарегистрировались для приостановления деятельности, что на 5% и 12% больше, соответственно. Тем временем 588 компаний снова начали свою деятельность, что на 9% больше.
По данным городского статистического управления, в августе было лицензировано 29 проектов с иностранными инвестициями на сумму 22,4 млн. долл. США.
За январь-август Ханой привлек 2,34 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), причем 262 новых проекта на сумму 120 млн. долл. и 116 проектов, которым разрешено увеличить инвестиционный капитал на 197 млн. долл. США.
Всего за рассматриваемый период 225 иностранных инвесторов внесли капитал и приобрели акции на сумму 2,02 млрд. долл. США. Японский инвестор Sumitomo приобрел акции VPBank со стоимостью сделки 1,5 млрд. долл.США.