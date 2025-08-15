НОВОСТИ
Защита и продвижение прав человека — последовательная политика Вьетнама
«Мы с сожалением отмечаем, что Ежегодный доклад о правах человека Госдепартамента США, опубликованный 12 августа 2025 года, не отразил достижения и прогресс Вьетнама в области защиты прав человека. В докладе также продолжают содержаться необъективные оценки, основанные на неточной и непроверенной информации о реальном положении дел во Вьетнаме».
Фам Тху Ханг подчеркнула: защита и продвижение прав человека — это последовательная политика Вьетнама. Вьетнам всегда рассматривает человека как центр и движущую силу процесса «Доймой» и строительства страны. Партия и Государство Вьетнама неизменно прилагают усилия для повышения уровня жизни, обеспечения прав и благосостояния населения, не допуская, чтобы кто-либо был оставлен позади. Основные права и свободы человека закреплены в Конституции Вьетнама, защищаются и продвигаются посредством конкретных законодательных актов и реализуются на практике.
«Вьетнам всегда готов к откровенному обмену мнениями с США по существующим разногласиям в конструктивном духе с целью укрепления взаимопонимания, что, в свою очередь, будет способствовать развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства ради мира, сотрудничества и устойчивого развития между Вьетнамом и США», — заявила официальный представитель МИД Фам Тху Ханг.