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Защита драгоценного наследия нации от риска забвения, исчезновения
Императорские рукописи династии Нгуен в настоящее время хранятся в Национальном архивном центре IV. Фото: ВИA
• Бесценные воспоминания8 мая 2024 года в рамках 10-го пленарного заседания Комитета «Память мира» ЮНЕСКО для Азии и Тихоокеанского региона, проходившего в Монголии, рельефные узоры на 9 бронзовых династических урнах, расположенных в Императорской цитадели Хюэ в центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ, были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО для Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таким образом, на сегодняшний день Вьетнам имеет 10 объектов документального наследия, отмеченного ЮНЕСКО, в том числе 3 объекта всемирных документального наследия и 7 объектов документального наследия Азиатско-Тихоокеанского региона. Это «Деревянные гравюры династии Нгуен»; «Докторские стелы в Храме литературы–Куок Ты Жам»; «Императорские рукописи династии Нгуен»; «Деревянные гравюры пагоды Винь Нгием»; «Поэзия на сооружениях королевской архитектуры Хюэ»; «Деревянные гравюры школы Фукжанг»; «Древняя вьетнамская книга Хоанг Хоа Ши Чинь До (Путешествие посланника в Китай)»; «Стела-призрак в живописном месте Нгу Хань Шон, Дананг», «Ханские и номские тексты в деревне Чыонг Лыу, Хатинь (1689-1943 гг.)» и «рельефные узоры на 9 бронзовых династических урнах Императорского дворца Хюэ».
Деревня Чыонглыу (община Ким Шонг Чыонг, уезд Канлок, провинция Хатинь) владеет тремя объектами документального наследия, которые были зарегистрированы ЮНЕСКО. Это «Деревянная гравюры школы Фукжанг»; «Древняя вьетнамская книга Хоанг Хоа Ши Чинь До (Путешествие посланника в Китай)» и «Ханские и номские тексты в деревне Чыонг Лыу, Хатинь (1689-1943 гг.)».
Профессор, института фарфора Нгуен Хи Ми, 16-й потомок рода Нгуен Хи из деревни Чыонглыу, поделился информацией о защите и продвижении ценности наследия. В конце 2016 года, после получения награды, его семья решила перевести и расшифровать 12 печатных томов «Деревянных гравюр школы Фукзянг», что требовало привлечения экспертов на различных этапах, включая печать, транскрипцию, перевод и оцифровку наследия. В настоящее время в частной резиденции семьи Нгуен Хи бережно хранится 383 экземпляра «Деревянных гравюр школы Фукжанг». «Древняя вьетнамская книга Хоанг Хоа Ши Чинь До» была опубликован в четырех томах, а английская версия была опубликована в конце 2018 года.
Семья Нгуен Хи также участвовала во многих выставках в Храме литературы - Куок Ты Жам (Ханой), Хойане (Куангнам), проводила множество репортажей и бесед для ознакомления с наследием.
В Тхыатхиен-Хюэ также имеется 4 объекта документального наследия, которые были зарегистрированны ЮНЕСКО, в том числе «Поэзия на сооружениях королевской архитектуры Хюэ», известная как «наследие в наследии». По статистике, поэзия в королевской архитектуре Хюэ насчитывает в общей сложности 2547 поэтических произведений, вырезанных или вылепленных на различных породах дерева (2386 единиц), эмали (109 единиц), фарфоре (52 единицы) и других материалах.
Доктор Фан Тхань Хай, директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Тхыатхиен-Хюэ, поделился: «Соответствующие подразделения приложили усилия для пропаганды и представления ценности этого редкого и уникального документального наследия через средства массовой информации, печать брошюр, публикацию книг в виде подарков, помогая общественности лучше понять содержание и значение наследия и способствуя исследовательской работе.»
«Императорские рукописи династии Нгуен» - единственный оригинальный административный документ во Вьетнаме. Он также является уникальным документальным наследием, оригинальным, имеющим выдающуюся мировую ценность. В 2014 году он был признан ЮНЕСКО документальным наследием программы «Память мира» в Азиатско-Тихоокеанском регионе; а в 2017 году ЮНЕСКО признала его одним из 78 объектов всемирного документального наследия. Это единственный оригинальный административный документ с надписями королей во Вьетнаме и один из немногих подобных документов в мире.
«Рельефные узоры на 9 бронзовых династических урнах Императорского дворца Хюэ» в настоящее время размещены во внутреннем дворе храма То Мьеу в Королевском дворце Хюэ, включая 162-а изображения и китайские иероглифы, отлитые королем Минь Мангом в Хюэ в 1835 году.
Это уникальный и редкий источник информации, представляющий большой интерес для вьетнамских и зарубежных исследователей, поскольку он имеет содержательную ценность в области истории, культуры – образования, географии, фэн-шуй, медицины и каллиграфического искусства. Король Минь Манг, специально продвигая статус женщин в условиях феодализма, использовал форму размещения имен женщин на урнах, чтобы отметить их заслуги, что очень редко встречается в условиях феодализма.
• Необходимо включить в Закон положения об объектах документального наследия
Директор Департамента культурного наследия (Министерство культуры, спорта и туризма) Ле Тхи Тху Хьен, которая также является председателем Национального комитета Вьетнамской программы «Память мира», подтвердила: «Документальное наследие вносит значительный вклад в пропаганду культуры чтения, повышает мотивацию к обучению, воспитывает исторические традиции и продвигает национальную идентичность.
Такую простую образовательную информацию по истории, географии, традициях или о человеческой морали учащиеся всех возрастов могут найти в учебниках «Деревянные гравюры школы Фукжанг». А философия воспитания и развития талантов нашла отражение в докторских стелах в Храме литературы Тханлонг. Между тем, «Деревянные гравюры пагоды Винь Нгием» рассказывают об истории буддизма, народной медицине и развитии сектора здравоохранения. Такие предметы документального наследия, как «Деревянные гравюры династии Нгуен», «Императорские рукописи династии Нгуен», «Древняя вьетнамская книга Хоанг Хоа Ши Чинь До» играют важную роль в определении и охране территории страны и дают представление об аппаратной организации феодальной династии.
Документальное наследие - это своего рода культурное наследие, однако оно не закреплено в национальной правовой системе. Несмотря на разнообразие видов и форм, это наследие находится на грани исчезновения из-за последствий войн, стихийных бедствий и других факторов, таких как насекомые и плесень, а также из-за низкой осведомленности о нем. Другой причиной утраты документов является смена феодальных династий.
Следовательно, эти объекты нуждаются в инвентаризации, защите и продвижении под единым управлением. Поэтому создание новой главы в проекте Закона о культурном наследии (с поправками) крайне необходимо.
Профессор Нгуен Хи Ми заявил: «Наиболее заметной особенностью законопроекта является включение документального наследия в список материального и нематериального наследия, которое также имеет эксклюзивные задачи и решения...»
По его словам, документальное наследие можно назвать совершенно новым для общества, поэтому важна пропаганда, помогающая людям понимать, защищать, продвигать и сохранять титулы и ценности. В настоящее время некоторые семьи в центральных провинциях Нгетинь и Нгеан занимаются сохранением документального наследия, переданного от их предков. Но поскольку владельцы являются частниками, очень сложно получить доступ к государственному бюджету для сохранения документального наследия.
Учитывая это, профессор предложил пересмотреть статью 54 вышеупомянутого закона, предписывающую ответственность за управление, защиту и популяризацию ценностей документального наследия, далее пояснив, что китайское наследие, такое как рукописи, надписи и дипломы, в основном хранится в семьях. Например, «Деревянные гравюры династии Нгуен» хранятся в Национальном архивном центре IV, «Императорские рукописи династии Нгуен» в Национальном архивном центре I. Здесь работает высококвалифицированный персонал и есть финансирование от государства и спонсорство. Что нельзя сказать о частном документальном наследии. Поэтому в законе необходимо четко определить ответственность населенных пунктов и культурных секторов в этом вопросе.
Кроме того, подготовка кадров для работы по сохранению памятников и восстановлению документов во Вьетнаме по-прежнему не соответствует требованиям, что вынуждает новых сотрудников музеев, библиотек и архивных учреждений тратить время на ознакомление с работой и даже проходить дополнительное обучение, сказал он, отметив, что этот вопрос также должен быть прояснен в будущем законе.