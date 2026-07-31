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Защита государственного суверенитета, продвижение национальных интересов, укрепление мира и расширение пространства для сотрудничества и развития
После проведения 32-й Дипломатической конференции и 21-й Всенациональной конференции по внешним связям (декабрь 2023 года) Министерство иностранных дел под руководством Партии и государства, при тесном взаимодействии с министерствами, ведомствами и местными органами власти, активно и эффективно реализовывало работу по вопросам государственной границы и территорий как на суше, так и на море, добившись значительных результатов. Они нашли отражение в четырех основных направлениях: укреплении международно-правовой базы для защиты суверенитета, законных прав и интересов Вьетнама; эффективном управлении и охране сухопутной и морской государственной границы; продвижении переговоров, диалога и сотрудничества; более тесной увязке работы по вопросам границы и территорий с дипломатией в интересах развития страны.
Заместитель министра отметил, что на сухопутной границе в целом сохраняются мир и стабильность, что способствует устойчивому социально-экономическому развитию приграничных районов, повышению уровня жизни населения, расширению гуманитарных обменов и сотрудничества между приграничными провинциями Вьетнама и соседних государств. На море МИД совместно с профильными ведомствами, последовательно реализуя установки Партии и государства, комплексно применяет политические, дипломатические, правовые, информационные и общественно-коммуникационные меры, настойчиво и решительно защищая суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Вьетнама в морских районах, определенных в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
По оценке Нгуен Минь Ву, работа в сфере государственной границы и территорий внесла важный вклад в успешную реализацию решений XIII съезда КПВ, одновременно создав основу для выполнения решений XIV съезда КПВ, способствуя укреплению мира и стабильности, а также расширению пространства для сотрудничества и развития страны.
Говоря о наиболее значимых достижениях последних лет, заместитель министра сообщил, что с конца 2023 года Вьетнам и соседние государства провели 16 заседаний совместных комиссий и специализированных механизмов сотрудничества; обеспечивали совместное управление государственной границей и пограничными знаками в соответствии с подписанными документами; своевременно урегулировали возникающие вопросы; укрепляли взаимопонимание и доверие, создавая прочную общественную основу для управления и охраны государственной границы мирными средствами.
Конкретные результаты были достигнуты и в области дипломатии в интересах развития приграничных районов. Официально введена в эксплуатацию трансграничная туристическая зона водопада Банзёк (Вьетнам) — Дэтянь (Китай); в экспериментальном режиме реализуется модель «умного» пункта пропуска Хыунги — Юигуань. С 2024 года Вьетнам совместно с соседними странами открыл и ввел в эксплуатацию шесть пар международных и двусторонних пунктов пропуска, а также восстановил работу ряда традиционных пограничных переходов. МИД также активно содействовало устранению трудностей, возникавших при реорганизации административно-территориальных единиц на местах, увязывая внешнеполитическую деятельность с управлением государственной границей и развитием приграничных территорий. Эти результаты способствовали ускорению социально-экономического развития приграничных районов, повышению благосостояния населения, укреплению общенационального единства и созданию более прочной основы для защиты государственного суверенитета.
На море, как подчеркнул Нгуен Минь Ву, двумя наиболее значимыми правовыми событиями стали представление Вьетнамом 17 июля 2024 года заявки на установление внешней границы расширенного континентального шельфа за пределами 200 морских миль в центральной части Восточного моря, а также опубликование Правительством 21 февраля 2025 года Заявления об исходных линиях для измерения ширины территориального моря Вьетнама в заливе Бакбо. В марте 2025 года Вьетнам представил Комиссии ООН по границам континентального шельфа правовое и техническое обоснование своей заявки, завершив представление всех ранее поданных материалов. По словам заместителя министра, эти шаги способствовали укреплению международно-правовой основы для защиты законных прав и интересов Вьетнама в соответствии с UNCLOS 1982 и одновременно подтвердили мирный и ответственный подход страны.
Для своевременного реагирования на любые ситуации компетентные органы Вьетнама постоянно отслеживают обстановку на море и применяют мирные меры в соответствии с международным правом, последовательно защищая суверенитет, суверенные права, юрисдикцию, а также законные права и интересы страны. Одновременно Вьетнам продолжает поддерживать диалог, контролировать разногласия и предотвращать возникновение инцидентов. Кроме того, страна продолжает выполнять подписанные соглашения о делимитации и сотрудничестве, поддерживает переговоры с заинтересованными государствами, добросовестно реализует Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и активно участвует в разработке содержательного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву, прежде всего UNCLOS 1982. Продолжается также расширение международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, рыболовстве, научных исследованиях, охране окружающей среды, противодействии изменению климата и развитии возобновляемой энергетики, что способствует укреплению морского потенциала страны, увеличению взаимной выгоды и укреплению доверия.
Оценивая новую ситуацию, заместитель министра Нгуен Минь Ву отметил, что обстановка на сухопутных границах Вьетнама с соседними государствами в целом остается стабильной. Вместе с тем сохраняется ряд вызовов, включая изменение рельефа местности, эрозию и оползни, трансграничную преступность, а также необходимость развития инфраструктуры и модернизации пограничных пунктов пропуска. На море новые требования к защите суверенитета над морскими районами и островами обусловлены незаконными притязаниями, противоречащими международному праву, стратегическим соперничеством между крупными державами, а также угрозами нетрадиционной безопасности.
В этих условиях, по словам заместителя министра, работа в сфере государственной границы и территорий должна быть ориентирована на повышение качества прогнозирования и заблаговременную подготовку необходимых мер реагирования. Необходимо не допускать перерастания разногласий в конфликты и не позволять, чтобы сохранение мира и стабильности достигалось ценой ущемления законных прав и интересов Вьетнама.
По мнению Нгуен Минь Ву, в предстоящий период деятельность в сфере государственной границы и территорий должна быть сосредоточена на четырех ключевых направлениях.
Во-первых, необходимо последовательно и решительно обеспечивать надежную защиту суверенитета и территориальной целостности страны, осуществлять строгий контроль государственной границы и мирными средствами урегулировать сохраняющиеся нерешенные вопросы. Вьетнам продолжит взаимодействие с Китаем по эффективной реализации трех правовых документов о государственной границе и урегулированию возникающих вопросов; совместно с Лаосом — укреплять и восстанавливать поврежденные или пострадавшие от оползней пограничные знаки; совместно с Камбоджей — содействовать завершению демаркации и установке пограничных знаков на оставшихся примерно 16 % линии государственной границы, а также совершенствовать документы по управлению пограничными пунктами пропуска и государственной границей. На море Вьетнам будет внимательно отслеживать развитие ситуации, своевременно применять необходимые меры, активно использовать механизмы диалога и переговоров для контроля разногласий, продвижения процессов разграничения и взаимовыгодного сотрудничества, а также продолжит вносить активный вклад в разработку содержательного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву, прежде всего UNCLOS 1982.
Во-вторых, следует активизировать дипломатию в интересах развития посредством эффективной реализации договоренностей с соседними государствами, развития транспортной и приграничной инфраструктуры, открытия и модернизации пунктов пропуска, внедрения модели «умных» пограничных переходов, расширения торговли, туризма и гуманитарных обменов, превращая приграничные районы в новые пространства взаимосвязанности и развития. Одновременно необходимо ускорять развитие современной и устойчивой «голубой» морской экономики, сочетая его с охраной окружающей среды, обеспечением национальной обороны, безопасности и энергетической безопасности; расширять сотрудничество в области офшорной ветроэнергетики, морской науки и технологий, сохранения биоразнообразия и противодействия изменению климата на основе международного права и уважения законных прав и интересов Вьетнама.
В-третьих, необходимо модернизировать систему управления и консультативно-аналитической работы по вопросам государственной границы и территорий путем создания единой национальной базы данных, широкого внедрения цифровых технологий в управление, прогнозирование и выработку государственной политики, а также совершенствования информационно-пропагандистской деятельности и работы по защите государственного суверенитета.
В-четвертых, следует повышать качество кадрового потенциала, формируя команду специалистов, обладающих «правильной политической ориентацией, высокой дисциплиной и профессиональной компетентностью», одновременно укрепляя взаимодействие между центральными и местными органами власти, а также между ведомствами внутри страны и представительствами Вьетнама за рубежом, особенно в области исследований, прогнозирования и привлечения международных ресурсов.
Заместитель министра Нгуен Минь Ву выразил уверенность, что благодаря уже созданной прочной основе, под непосредственным руководством Партии и государства, а также при скоординированной работе и высокой решимости всей политической системы деятельность в сфере государственной границы и территорий в предстоящий период продолжит вносить весомый вклад в надежную защиту суверенитета и территориальной целостности страны, продвижение национальных интересов, укрепление мира и стабильности, расширение пространства для сотрудничества и развития, тем самым способствуя успешной реализации решений XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и достижению целей развития страны на новом этапе развития нации.