Заседание представителей трёх министерств – Министерства национальной обороны, Министерства общественной безопасности и Министерства иностранных дел

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг вручил памятные знаки «За вклад в развитие дипломатии Вьетнама» заместителю Премьер-министра, Министру национальной обороны, генерал-полковнику Фан Ван Зянгу и Министру общественной безопасности, генерал-полковнику Лыонг Там Куангу. Фото: ВИА