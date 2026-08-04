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Заседание представителей трёх министерств – Министерства национальной обороны, Министерства общественной безопасности и Министерства иностранных дел
В ходе заседания были рассмотрены текущая международная и региональная обстановка, а также новые требования, стоящие перед сферами национальной обороны, безопасности и внешней политики в соответствии с духом XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама. Участники также подвели итоги взаимодействия трёх ведомств после подписания Регламента о координации в декабре 2025 года и обсудили основные направления и меры по дальнейшему повышению качества и эффективности межведомственного сотрудничества для более успешного выполнения «ключевых, постоянных» задач в области национальной обороны, безопасности и внешней политики.
В докладе Министерства национальной обороны особое внимание было уделено международной интеграции и внешним связям в сфере обороны как составной части внешнеполитической деятельности Партии, государственной дипломатии и народной дипломатии.
В выступлении Министерства общественной безопасности были подчеркнуты преимущества и специфика внешнеполитической деятельности Народной общественной безопасности при реализации всеобъемлющей внешнеполитической стратегии на новом, более высоком уровне.
В докладе Министерства иностранных дел были представлены основные результаты и дальнейшие направления взаимодействия в сфере национальной обороны, безопасности и внешней политики при реализации внешнеполитических задач.
Подводя итоги заседания, три министра подчеркнули, что национальная оборона, безопасность и внешняя политика неразрывно связаны между собой и являются важнейшими составляющими революционного дела страны. По их словам, координация между тремя министерствами является практическим воплощением линии Партии на тесное сочетание социально-экономического развития с укреплением национальной обороны, безопасности и внешнеполитической деятельности. Министры особо отметили, что впервые XIV Всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама определил внешнюю политику и международную интеграцию наряду с национальной обороной и безопасностью в качестве «ключевых, постоянных» задач всей политической системы.
В условиях возросших требований к обеспечению быстрого и устойчивого развития страны, а также защите Отечества заблаговременно и на дальних рубежах на фоне стремительно меняющейся и всё более сложной международной обстановки дальнейшее укрепление взаимодействия между Министерством национальной обороны, Министерством общественной безопасности и Министерством иностранных дел приобретает ещё более актуальное значение.
Министры высоко оценили результаты сотрудничества между тремя министерствами, отметив его своевременный, скоординированный и эффективный характер, а также достигнутые значительные успехи. Они призвали все подразделения трёх министерств и впредь глубоко усваивать и последовательно руководствоваться курсом и политикой Партии и Государства, внешнеполитической линией XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также Резолюцией № 06-NQ/TW Политбюро; эффективно реализовывать Регламент о координации, руководствуясь принципами инициативности, «чёткого распределения задач и определения ответственного координирующего органа», совершенствовать механизмы взаимодействия и обмена информацией, расширять сотрудничество в области исследований, стратегического анализа, прогнозирования, реализации внешнеполитических мероприятий, а также подготовки и повышения квалификации кадров для успешного выполнения новых задач, стоящих перед национальной обороной, безопасностью и внешней политикой на новом этапе развития страны.