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Зарубежные СМИ позитивно оценивают визит российского президента во Вьетнам

По приглашению генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга президент Российской Федерации Владимир Путин находится во Вьетнаме с государственным визитом, который проходит 19-20 июня.
  Президент Вьетнама То Лам (справа) и Президент России Владимир Путин слушают государственные гимны двух стран. Фото: ВИA  
Этот визит позитивно оценивают зарубежные средства массовой информации, которые считают, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Как пишет ТАСС, государственный визит российского лидера не только будет способствовать выведению двусторонних отношений на новую высоту, но и состоится на высшем уровне дипломатического протокола, тем самым показывая хорошие отношения между Вьетнамом и Россией. Российское агентство сообщает, что встречи и переговоры президента Владимира Путина в Ханое будут сосредоточены на развитии двусторонних отношений, на них внимание будет уделено обсуждению перспектив дальнейшего развития вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в области торговли и экономики, науки и технологий, гуманитарной сферы, а также обмену мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня.

Российская «Независимая газета» опубликовала статью под заголовком «Вьетнам – особый пункт для президента Путина», в которой говорится, что этот визит должен способствовать усилению мотивации к дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, имеет большое значение в обстановке, когда две страны готовятся к другому знаменательному событию – 75-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений (1950-2025 гг.). Как пишет американская газета The Diplomat, визит российского президента показывает, что Вьетнам придерживается внешнеполитического курса на многосторонность, стараясь построить хорошие отношения со всеми мировыми державами. «Это особенно актуально для партнера, имеющего традиционные отношения с Вьетнамом, такого как Россия», - отмечает издание. Данное мнение также разделяет эксперт Ян Стори из сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии имени Юсофа Исхака (ISEAS).

В своей статье об этом визите китайская газета South China Morning Post выражает свое впечатление от ожиданий и чувств вьетнамского народа к российскому лидеру. Издание пишет, что добрые традиционные отношения, а также теплый и близкий образ России оставляют большую симпатию в сердцах вьетнамцев, особенно многих поколений вьетнамских граждан, которые учились и работали в России.

ВИА/ИЖВ

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