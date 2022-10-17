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Зарубежные инвестиции Вьетнама могут превысить 1 млрд. долл. США в год
В настоящее время Вьетнам инвестирует более 21,6 млрд. долл. США в 1.584 зарубежных проекта. По данным Министерства планирования и инвестиций, за первые 9 месяцев 2022 года его предприятия вложили более 347,3 млн. долл. США в 80 новых проектов, увеличившись в 2,31 раза в годовом исчислении.
За этот период они инвестировали в 13 секторов за рубежом. Обрабатывающая промышленность лидирует с более чем 291,6 млн. долл. США, что эквивалентно 55,2% от общей суммы. За ней следуют финансы, банковский сектор и страхование, оптовая и розничная торговля, горнодобывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, рыболовство.
24 страны и территории зарегистрировали вьетнамские инвестиции за 9 месяцев, при этом Лаос был крупнейшим направлением, за ним следуют Сингапур, США, Германия и Нидерланды.
Всплеск новых зарубежных инвестиций частично связан с 5 крупными проектами стоимостью более 34,68 млн. долл. США каждый, осуществляемыми Vines Energy Solutions в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах.
Май отметил, что зарубежные инвестиции вьетнамских предприятий растут благодаря многим крупным проектам, добавив, что многие проекты в области технологий, производства каучука и кофе увенчались успехом и отправили прибыль на родину, помогая с балансом международных платежей и увеличивая валютные резервы страны.
Экономический эксперт Чан Зу Лить считает, что, хотя ряд иностранных компаний покупают вьетнамские компании, а многие предприятия Вьетнама также переходят к покупке иностранных фирм, чтобы расширить свое присутствие в мире.
Он сказал, что надеется, что в будущем у страны появятся бренды международного и регионального уровня, добавив, что многие вьетнамские инвесторы зарекомендовали себя на мировых рынках, о чем свидетельствует их присутствие в Европе, США, Австралии и Китае.