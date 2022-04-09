Зарубежные вьетнамцы почтили память основателей народа

8 апреля Народный комитет провинции Футхо встретил делегацию 30 представителей зарубежных вьетнамцев, посещающих родину для отдания дани уважения королям Хунг – легендарным основателям вьетнамского народа, в храме королей Хунг в провинции.

Делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, председатель Государственного комитета по делам заграничного Вьетнама Фам Куанг Хиеу.

Председатель Комитета Отечественного фронта Вьетнама в Футхо Нгуен Хай проинформировал делегацию о социально-экономическом развитии провинции в последнее время и будущих ориентациях, в частности о результатах сохранения и развития двух культурных наследий - поклонение королям Хунг и искусство пения Соан.

Он высоко оценивает вклад зарубежных вьетнамцев в достижения Вьетнама и Футхо в частности, надеясь, что они и в дальнейшем будут участвовать в деятельности, способствующей развитию экономики, науки и образования.

Зарубежные вьетнамцы выражают надежду на то, что провинция разработает дополнительные стимулы для привлечения иностранных инвестиций, они также подарили 20.000 медицинских масок в поддержку работы по профилактике и борьбе с COVID-19.

По древней легенде Вьетнама короли Хунг (всего 18) правили государством Ванланг – древнее государство Вьетнам (2879–258 гг. до н. э.). Ритуалы поклонения королей Хунгов были признаны ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества в 2012 году.