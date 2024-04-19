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Зарубежные вьетнамцы в Лаосе, Франции, Израиле отметили День поминовения королей Хунгов
Церемония празднования Дня поминовения королей Хунгов, организованная в Лаосе, продемонстрировала любовь местной вьетнамской диаспоры к Родине. Наряду с этим, мероприятие призвано помогать вьетнамцам в Лаосе, в частности молодым поколениям, больше узнать о тысячелетней истории страны и пробуждать в них добрые чувства к родной стране.
17 апреля посольство и представительства Вьетнама во Франции организовали церемонию празднования Дня поминовения королей Хунгов в память о королях и предках, которые имели заслуги в строительстве и защите страны.
Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг и его супруга, посол, глава постоянной миссии Вьетнама при ЮНЕСКО Нгуен Тхи Ван Ань, сотрудники представительств Вьетнама во Франции воскурили благовония в память о королях Хунгах, которые создали государство Ванланг, ставшее предтечей нашей вечно развивающейся страны. Участники церемонии также воскурили благовония в память о президенте Хо Ши Мине и предшественниках, которые внесли вклад в строительство и защиту страны.
18 апреля в Израиле по случаю Дня поминовения королей Хунгов (10 марта по лунному календарю) посольство Вьетнама в Израиле провело церемонию воскурения благовоний в память о королях Хунгах. Мероприятие стало возможностью для того, чтобы местная вьетнамская диаспора обращается к Родине.
Сотрудники посольства, представительства Вьетнама в принимающей стране и представители вьетнамцев в Израиле воскурили благовония и возложили цветы в память о предках, которые построили и защитили страну. Они и возносили желание процветающей страны и мирной жизни народа.