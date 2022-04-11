Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Зарегистрировано дополнительно 28.307 случаев заражения COVID-19

Вьетнам 10 апреля сообщил о 28.307 новых случаях заражения COVID-19, включая два завозных случая, что на 5.831 случай меньше, чем в предыдущий день, по данным Министерства здравоохранения.
  Медицинский работник берет образец для тестирования на COVID-19. Фото: ВИА  

В столице Ханое по-прежнему регистрируется наибольшее количество инфекций – 2.181 случай, за ней следуют провинция Бакжанг с 1.533 случаями и Нге-ан с 1.525 случаями.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране с момента начала пандемии достигло 10.198.236 человек, что составляет 12 место из 227 стран и территорий в мире.

34 991 пациент был признан свободным от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 8.532.523 человек.

В тот же день было объявлено о 19 погибших, в результате чего общее число погибших достигло 42.813 человек.

На сегодняшний день в стране введено 208.525.313 доз вакцин против COVID-19.


ВИА

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