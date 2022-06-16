Запущен проект, призванный помочь Вьетнаму улучшить надзор за финансовым рынком

На церемонии, проведенной Национальной комиссией по финансовому надзору (NFSC) и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) во Вьетнаме 15 июня в северной провинции Куангнинь, был запущен проект по улучшению потенциала раннего предупреждения и управления рисками для финансового сектора Вьетнама.

Это безвозмездный проект официальной помощи в целях развития, финансируемый правительством Республики Корея (РК) через KOICA во Вьетнаме. Прямыми бенефициарами являются агентства финансового управления и надзора Вьетнама, Министерство финансов, Государственный банк Вьетнама (SBV) и Министерство планирования и инвестиций.

Пятилетний проект направлен на раннее выявление рисков и разработку плана реагирования на неопределенность в финансовом секторе Вьетнама, тем самым помогая обеспечить стабильность в этой сфере и поддержать цели развития Вьетнама до 2030 года.

В своем вступительном слове вице-председатель NFSC Ву Ньы Тханг сказал, что проект поддержит комиссию в разработке общей системы раннего предупреждения для финансового рынка Вьетнама.

Ожидается, что проект поможет сотрудникам агентства выявлять риски во вьетнамской финансовой системе в целом и финансовых учреждениях в частности, тем самым оперативно предлагая меры по управлению, надзору, предотвращению и обеспечению безопасности системы и повышению качества человеческих ресурсов для комиссии и бенефициаров.

Проект также принесет пользу иностранным финансовым учреждениям и компаниям, в том числе финансовым учреждениям и компаниям РК, работающим во Вьетнаме, сказал Тханг, добавив, что он также будет способствовать укреплению сотрудничества и дружбы между Вьетнамом и РК в целом, а также между NFSC и KOICA и, в частности, Комиссии по финансовым услугам РК (FSC).

Директор KOICA во Вьетнаме Чо Хан До сказал, что цель проекта - улучшить возможности NFSC по надзору за финансовым рынком.

Он предложил комиссии активно сотрудничать, поддерживать и уделять особое внимание эффективной реализации проекта.

На протяжении многих лет NFSC постоянно совершенствовал свой профессиональный потенциал в области координации и надзора за финансовым рынком и сосредоточился на расширении отношений с агентствами международного сотрудничества и финансового надзора по всему миру, включая РК, с целью извлечения уроков из опыта этой работы.