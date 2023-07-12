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Запущен проект по развитию инноваций и предпринимательства в экотуризме
По словам ректора университета Нячанга Чанг Ши Чунга, проект направлен на развитие предпринимательского и инновационного потенциала для устойчивого развития туризма во Вьетнаме и на Филиппинах. В рамках проекта будет разработана «дорожная карта» по совершенствованию учебных программ по туризму в сотрудничестве с бизнес-сектором с целью повышения трудоспособности студентов после окончания вуза, сказал он, добавив, что ECOViP предоставляет университету возможность постепенно налаживать отношения сотрудничества с партнерами по всему миру.
В рамках проекта партнеры надеются внести вклад в развитие устойчивой индустрии туризма между Вьетнамом и Филиппинами, а также в сохранение природной среды.
Проект будет проводиться с мая 2023 по май 2026 года и будет направлен на достижение конкретных целей, таких как создание шести экотуристических пространств во Вьетнаме и на Филиппинах для развития студенческих инициатив по продвижению экотуризма и межсекторных стартап-проектов.
Обучение предпринимательству и экотуризму пройдут для 400 студентов, 200 преподавателей, 150 чиновников и 30 руководителей и менеджеров.
В обеих странах будут проведены три конкурса и семинара по туристическим стартапам. Также будет опубликован обзорный отчет о ситуации с экотуризмом во Вьетнаме и на Филиппинах и рекомендации по политике в области экотуризма.