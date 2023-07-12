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НОВОСТИ

Запущен проект по развитию инноваций и предпринимательства в экотуризме

11 июля стартовал проект ECOViP, финансируемый Европейской комиссией и координируемый Университетом Нячанга, целью которого является содействие инновациям и предпринимательству в сфере экотуризма, способствующее устойчивому развитию Вьетнама и Филиппин. 11 июля стартовал проект ECOViP, финансируемый Европейской комиссией и координируемый Университетом Нячанга, целью которого является содействие инновациям и предпринимательству в сфере экотуризма, способствующее устойчивому развитию Вьетнама и Филиппин.

По словам ректора университета Нячанга Чанг Ши Чунга, проект направлен на развитие предпринимательского и инновационного потенциала для устойчивого развития туризма во Вьетнаме и на Филиппинах. В рамках проекта будет разработана «‎дорожная карта» по совершенствованию учебных программ по туризму в сотрудничестве с бизнес-сектором с целью повышения трудоспособности студентов после окончания вуза, сказал он, добавив, что ECOViP предоставляет университету возможность постепенно налаживать отношения сотрудничества с партнерами по всему миру.

В рамках проекта партнеры надеются внести вклад в развитие устойчивой индустрии туризма между Вьетнамом и Филиппинами, а также в сохранение природной среды.

Проект будет проводиться с мая 2023 по май 2026 года и будет направлен на достижение конкретных целей, таких как создание шести экотуристических пространств во Вьетнаме и на Филиппинах для развития студенческих инициатив по продвижению экотуризма и межсекторных стартап-проектов.

Обучение предпринимательству и экотуризму пройдут для 400 студентов, 200 преподавателей, 150 чиновников и 30 руководителей и менеджеров.

В обеих странах будут проведены три конкурса и семинара по туристическим стартапам. Также будет опубликован обзорный отчет о ситуации с экотуризмом во Вьетнаме и на Филиппинах и рекомендации по политике в области экотуризма.

ВИА/ИЖВ

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