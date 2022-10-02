Запущен Месяц действий ради пожилых людей во Вьетнаме 2022 года

Президент Нгуен Суан Фук справляется с пожилыми людями на церемонии. Фото: ВИА

На церемонии запуска месяца действий ради пожилых людей во Вьетнаме 2022 года, которая прошла в Хынгйене 1 октября, президент Нгуен Суан Фук подчеркнул необходимость уделять внимание пожилым людям и создавать им более благоприятные условия для того, чтобы они продолжали развивать свою роль, быть ярким примером, духовной опорой для будущих поколений.

Выступая на церемонии, Глава государства передал всем членам Ассоциации пожилых людей Вьетнама теплые приветы и наилучшие пожелания. Президент Нгуен Суан Фук заявил, что пожилые люди являются важным ресурсом общества, надежной опорой семьи и сообщества, внесли важный вклад в борьбу за национальную независимость, а также в дело строительства и защиты Отечества. Президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Партия и Государство всегда уделяют внимание пожилым людям и придают большое значение заботе о них, создавая им самые наилучшие условия.

Президент Вьетнама выразил надежду на то, что дух церемонии запуска широко распространится, чтобы пожилые люди во Вьетнаме жили весело, здорово и счастливо, внося важный вклад в сохранение и развитие гуманно-нравственных традиций нации, хорошее обеспечение социальной жизнедеятельности, содействуя тем самым устойчивому развитию страны.

Во второй половине того же дня президент Вьетнама Нгуен Суан Фук провел рабочую встречу с Постоянным бюро парткома провинции Хынгйен.



