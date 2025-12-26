Запущено специальное издание о братстве Вьетнама и Кубы

25 декабря в штаб-квартире Министерства иностранных дел (МИД) газета «Мир и Вьетнам» при МИД Вьетнама совместно с подразделениями министерства и Посольством Кубы в Ханое провела церемонию презентации специального выпуска «Вьетнам – Куба: 65 лет в едином ритме дружбы» по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1960–2025) и Года вьетнамско-кубинской дружбы 2025, в преддверии празднования Национального дня Республики Куба.

В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Жанг; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба во Вьетнаме Рохелио Поланко Фуэнтес с супругой; посол Государства Палестина во Вьетнаме, дуайен дипломатического корпуса Саади Салама, а также представители центральных ведомств и министерств, бывшие послы и эксперты, работавшие и обучавшиеся на Кубе и во Вьетнаме.



Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Жанг выступает на церемонии. (Фото: ВИА).

Выступая на церемонии, Нгуен Чыонг Шон, главный редактор газеты «Мир и Вьетнам», подчеркнул, что издание является результатом преданной и вдохновенной работы, от подготовки концепции, приглашения авторов к сотрудничеству до дизайна, печати и двуязычного перевода на вьетнамский и испанский языки, с целью, чтобы оно стало не только журналистским продуктом, но и ценным научно-справочным изданием для использования и исследований в последующие годы.

В издании представлены послания высших руководителей двух партий и государств, а также воспоминания и размышления многих поколений дипломатов, учёных и экспертов, что позволяет ярко подчеркнуть политико-дипломатическую глубину и устойчивую преемственность особой дружбы на протяжении многих поколений.

Выражая признательность за выпуск специального номера, посол Рохелио Поланко Фуэнтес подчеркнул, что это издание является значимым вкладом, а его статьи служат живым свидетельством неизменной и верной дружбы, сформированной за 65 лет. Он отметил, что дружба, заложенная Президентом Хо Ши Мином и Главнокомандующим Фиделем Кастро, стала образцом особых отношений между партиями, государствами и народами двух стран.

Посол отметил, что, несмотря на глобальную нестабильность, Вьетнам и Куба остаются приверженными делу строительства социализма во имя социальной справедливости и благополучия народов, выразив уверенность, что издание будет способствовать сохранению и передаче этой бесценной дружбы будущим поколениям.

Выступая на церемонии презентации, заместитель МИД Данг Хоанг Жанг подчеркнул, что 180-страничный спецвыпуск с богатым содержанием является практическим вкладом в продолжение вдохновения, связанного с образцовыми, не имеющими прецедентов в международных отношениях вьетнамско-кубинскими отношениями, а также достойно подводит итоги и завершает Год дружбы Вьетнам – Куба 2025.

Он отметил, что издание несёт не только память о славном прошлом, но и послание о будущем - продолжать историю ради развития и сделать её прочной основой для нового этапа двустороннего сотрудничества.

Хотя 180 страниц не могут в полной мере отразить героический 65-летний путь, они, по его словам, воплощают решимость и надежду на светлое будущее двух народов, и призвал соответствующие ведомства активно содействовать широкому распространению издания в обеих странах.