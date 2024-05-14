Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Запущено скоростное лодочное сообщение между городом Хошимин и островом Кондао

13 мая было запущено высокоскоростное водное сообщение, связывающее Хошимин и остров Кондао у побережья южной провинции Бариа-Вунгтау. Судно длиной более 77 м и шириной 9,49 м способно перевозить 1017 пассажиров.

По словам Буй Хоа Ана, заместителя директора муниципального департамента транспорта, путешествие между Сайгоном - портом Хиепфыок в городе Хошимин и островом Кондао займет около четырех часов и 30 минут.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 615 000 донгов до 1,1 млн донгов (24-43 доллара США), в зависимости от категории пассажиров и времени отправления. Ожидается, что услуга, предоставляемая три дня в неделю, поможет укрепить сообщение между городом и юго-восточными провинциями.
В настоящее время авиасообщение между южным мегаполисом и Кондао занимает около 50 минут.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Координация действий для укрепления системы профилактической медицины и реагирования на будущие эпидемии

Координация действий для укрепления системы профилактической медицины и реагирования на будущие эпидемии

Утром 13 мая в здании правительства вице-премьер Чан Хонг Ха принял директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам Западно-Тихоокеанского региона к.н. Сайю Мау Пиукалу.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top