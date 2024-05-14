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Запущено скоростное лодочное сообщение между городом Хошимин и островом Кондао
По словам Буй Хоа Ана, заместителя директора муниципального департамента транспорта, путешествие между Сайгоном - портом Хиепфыок в городе Хошимин и островом Кондао займет около четырех часов и 30 минут.
Стоимость билета в одну сторону составляет от 615 000 донгов до 1,1 млн донгов (24-43 доллара США), в зависимости от категории пассажиров и времени отправления. Ожидается, что услуга, предоставляемая три дня в неделю, поможет укрепить сообщение между городом и юго-восточными провинциями.
В настоящее время авиасообщение между южным мегаполисом и Кондао занимает около 50 минут.