Запущена третья премия для цифровых продуктов «Сделай во Вьетнаме 2022»

Эта премия в сфере ИКТ-индустрии, ежегодно присуждаемая Министерством информации и коммуникаций и направлена на признание предприятий-разработчиков и производителей цифровых продуктов во Вьетнаме, которые обеспечивают решение насущных проблем, объявило Министерство на пресс-конференция 22 июня.

Приемлемыми кандидатами являются вьетнамские или иностранные предприятия, не менее 51% акций которых принадлежит вьетнамским инвесторам.

Премии будут вручены в четырех номинациях, а именно: лучший продукт в области электронного правительства, лучший продукт в цифровой экономике, лучший продукт в цифровом обществе и самый перспективный цифровой продукт.

Продукты будут оцениваться не только по дизайну и инновациям, но и по их влиянию на ускорение развития электронного правительства, цифровой экономики и цифрового общества.

Министерство информации и коммуникаций поможет продуктам-победителям получить доступ к общему рынку, сказал заместитель министра информации и коммуникаций Фам Дык Лонг.

Заявки должны быть поданы через веб-сайт https://makeinvietnam.mic.gov.vn/ не позднее 22 сентября.