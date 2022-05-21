Запущена Стратегия развития науки, технологий и инноваций до 2030 года

Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам подписал Решение № 569/QD-TTg от 05 ноября 2022 года о запуске .

Конкретная цель Стратегии заключается в том, что наука, технологии и инновация играют важную роль в развитии передовой промышленности, при чем уделяется особое внимание перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, вносящей важный вклад в реструктуризацию экономики в направлении современности, превращая Вьетнам в страну, имеющую современную промышленность к 2030 г.; активно и эффективно участвовать и использовать преимущества торговли и возможностей четвертой промышленной революции. К 2030 году доля стоимости высокотехнологичной промышленной продукции в перерабатывающих и обрабатывающих отраслях должна достичь не менее 45%.

Наука, технологии и инновации вносят важный вклад в построение и развитие вьетнамских культурных, социальных и человеческих ценностей; предоставляют научный фундамент для формулирования курсов, руководящих принципов и политики развития страны; вносят свой вклад в индекс человеческого развития (HDI)...

Одной из основных задач и решений развития науки, технологий и инноваций является построение национальной инновационной системы.

Необходимо развитие национальной инновационной экосистемы, тесно связанной с регионом и миром; инновационных экосистем в промышленных секторах, сельском хозяйстве и сфере услуг, связанных с внутренними и глобальными производственно-сбытовыми цепочками, отраслевыми кластерами, в которых крупные предприятия играют центральную, лидирующую роль инновационной деятельности, государственные органы управления играют роль в создании благоприятной институциональной и политической среды, содействии связям между предприятиями, научно-исследовательскими институтами, университетами и поддерживающими организациями в исследовательской, прикладной и инновационной деятельности.

Наряду с этим важно развивать систему национальных инновационных центров, отраслевых и региональных инновационных центров, центров поддержки стартапов c целью развития, интеграции и формирования кластеров, инновационных связей с высокотехнологичными, жилыми зонами, финансовыми центрами, венчурными фондами, университетами и научно-исследовательскими институтами; решительное развертывание открытых инновационных платформ и открытых инновационных сетей для привлечения всех внутренних и иностранных инвестиционных ресурсов для создания новых технологий, новых продуктов, формирования нового бизнеса; укреплять связи между инновационными сетями, сетями инновационных стартапов, инновационными центрами, центрами научных исследований и развития технологий в стране и за рубежом. Необходимо совершенствовать организационную систему, функции и задачи, и увеличивать инвестиции в человеческие ресурсы, финансы и инфраструктуру для государственных некоммерческих подразделений для выполнения функций и задач по применению и передаче прогресса науки, технологий и инноваций при управлениях науки и технологий, чтобы они стали координационными центрами, поддерживая и продвигая передачу технологий и инновации на местностях.

Другими ключевыми задачами и решениями Стратегии являются развитие человеческих ресурсов для науки, технологий и инноваций, имеющих высокую квалификацию и творческий потенциал. Важно подготовить на шаг вперед человеческие ресурсы для науки, технологий и инноваций в будущем; повышение способности в области естественных наук и технологий, совершенствование компьютерных навыков, иностранных языков, обучение творческому дизайнерскому потенциалу, связанному с практическими проектами в средних школах, особенно посредством обучения в рамках STEM (наука, технология, инженерия и математика) и STEAM (наука, технология, техники, искусства и математики).

В то же время будет инвестирование в формирование команды высококвалифицированных научных и технологических кадров; будет уделяться внимание быстрому формированию команды ведущих ученых, шаг за шагом повышая стандарты ведущих ученых в соответствии со стандартами развитых стран. Кроме этого, будет продолжена программа отбора и направления на подготовку высококвалифицированных научно-технических кадров по приоритетным и ключевым направлениям в страны с развитой наукой и технологиями.

Развертываются решения для улучшения количества и качества человеческих ресурсов в науке, технологиях и инновациях для удовлетворения потребностей делового сектора; проходит обновление программ подготовки кадров науки и техники в колледжах и университетах в соответствии с требованиями рынка труда.

Стратегия определяет поощрение привлечения и перевода человеческих ресурсов в области науки, техники и инноваций на основе пересмотра и внесения поправок в нормативные акты для поощрения двустороннего обмена человеческими ресурсами между государственным и частным секторами, наличие механизмов и политик для поддержки финансирования и облегчения процедур въезда/выезда, виз, разрешений на работу и т. д. для привлечения высококвалифицированных кадров из-за рубежа и зарубежных вьетнамцев для участия в отечественной научной, технологической и инновационной деятельности; развитие сети для объединения вьетнамских талантов, привлекая участие и вклад зарубежного вьетнамского сообщества ученых; проведение политики направления вьетнамцев на работу в транснациональных корпорациях и зарубежных стартапах, а затем возвращать их на работу домой; создание политики по созданию благоприятных условий для преподавателей и научных работников для регулярного участия в научно-технической и инновационной деятельности на предприятиях.