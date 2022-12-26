НОВОСТИ
Запущена платформа электронной коммерции нового поколения
Shopdi будет предлагать пользователям шоппинг и «развлечение для покупателей» (покупки и развлечения), уделяя особое внимание подлинным продуктам и специальным продуктам с ограниченным тиражом.
Это позволит потребителям выбирать цену приобретаемого ими товара, используя такие функции, как «Скрытая цена» и «Неограниченная скидка». Платформа дает покупателям возможность выбирать цену продукта, который они хотят приобрести, не влияя на способность продавцов получать прибыль или соответствующим образом позиционировать свой бренд.
Shopdi уже подписала соглашения с престижными дистрибьюторами, такими как Thegioidiong, FPT Shop, OPPO, Minh Tuan Mobile, Nguyen Kim, Phong Vu, несколькими компаниями по доставке и поставщиками платежных решений, такими как MoMo, VNPAY и MBBank, среди прочих.
В этом году Shopdi сосредоточится на технологических продуктах, а в следующем году расширится на косметику, одежду, коммунальные услуги, автомобили и бытовую утварь. Ее целевые клиенты — молодые люди, страстно увлеченные фирменными товарами и технологиями, а продавцы — настоящие высокотехнологичные международные бренды.
Согласно «Белой книге вьетнамского электронного бизнеса 2022», розничная электронная коммерция во Вьетнаме может достичь 16,4 млрд. долл. США в этом году с темпами роста до 20%. Основные критерии, на которые потребители обращают внимание при совершении покупок в интернете, включают репутацию (74%), доступность (54%), рекламные акции (56%), а также подлинность и качество товаров (47%).