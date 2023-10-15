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Запущена первая очередь молочной фермы TH Group в Подмосковье
Выступая на церемонии, министр Нгуен Хонг Зиен заявил, что проект TH Group в России является яркой точкой в сотрудничестве между бизнесами двух стран, особенно в сфере инвестиций. С целью тиражирования подобных моделей по созданию волны взаимных инвестиций Нгуен Хонг Зиен попросил российскую сторону создать максимальные условия для реализации проекта, а также оперативно устранять трудности и препятствия, возникающие в процессе деятельности TH Group в России.
Со своей стороны, губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил радость по поводу этого события и сообщил, что в хозяйстве работает сильный коллектив инженеров и селекционеров, разбирающихся в агротехнологиях, особенно в животноводстве дойных коров. По словам г-на Воробьева, на следующих этапах ферма многократно увеличится в размерах.
Преодолев трудности в изменчивом объективном контексте, TH Group приложила усилия и стойко преодолела множество трудностей и проблем для реализации проекта в России. Проект строительства высокопродуктивной молочной фермы TH в Волоколамске разделен на 2 очереди. На сегодняшний день первая очередь завершена. По состоянию на 1 августа общее поголовье фермы TH в Москве составляет около 2.800 коров, из них 1.200 коров дают молоко со средним удоем 40 литров на корову в день - самым высоким показателем в России и среди Топ-группы по производительности в мире.
В рамках первой очереди TH Group построила и эксплуатирует более 20 проектов и систем, соответствующих масштабам ведущей молочной фермы России. За 7 месяцев текущего года общий объем производства молока на ферме составил около 10 тысяч тонн. Свежее молоко от фермы TH Московской области имеет среднюю жирность 3,6%, белка 3,2%.
ТН завезла коров в Россию из США, отобранных непосредственно израильскими и экспертами ТН из лучших ферм страны. Коровы имеет высокий генетический индекс продуктивности, обеспечивают надои и плодовитость, устойчивость к болезням и наследственность для будущих поколений. По договору с Московским областным правительством было отведено TH 10.517 га земли в Волоколамске. Комплекс молочного животноводства ТН в Московской области имеет общий объем инвестиций 190 миллионов долларов США, насчитан на 24.000 коров (в том числе 12 000 дойных) и включает 2 фермы, расположенных в Волоколамске и Шатуре.