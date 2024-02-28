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Запущена общенациональная кампания по сочинению песен о Национальном собрании и Народных советах
Выступая на церемонии, Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг подчеркнул, что кампания направлена на привлечение к участию большого количества профессиональных и непрофессиональных музыкантов, продвижение их талантов и творческих способностей, создание музыкальных произведений, имеющих высокую ценность с точки зрения идейно-художественного содержания.
Произведения будут содействовать подтверждению положения и престижа Вьетнама, роли и миссии выборных представительных органов в деле строительства, защиты и развития страны, а также показывать доверие народа к Партии, Государству и НС.
Оргкомитет кампании уверен, что великие успехи, достигнутые НС за последние 80 лет, и положительные результаты в деятельности НС и Народных советов в последнее время вдохновят музыкантов на сочинение хороших песен о НС и Народных советах, что позволит продолжать строить НС и Народные советы, которые всегда вводят новшества, решительно действуют на благо нации и ради счастья народа.
Организационный комитет вручит один специальный приз стоимостью 500 миллионов донгов (20.800 долларов США), 3 приза категории А стоимостью 150 миллионов донгов каждый, 5 призов категории В стоимостью 100 миллионов донгов каждый и 9 призов категории С стоимостью 50 миллионов донгов каждый. Также предусмотрено 15 утешительных призов стоимостью 20 миллионов донгов каждый. Кроме того, приз стоимостью 30 миллионов донгов ожидает самую вдохновляющую песню о юбилее.
Последний срок подачи заявок - 10 декабря 2024 года. Заявки принимаются по почте в информационный отдел НС по адресу: Ханой, улица Хунг Выонг, 22, и в Ассоциацию музыкантов Вьетнама по адресу: Ханой, улица Хоанкием, 51, Чан Хынг Дао.