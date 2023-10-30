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Запущена Вьетнамская сеть полупроводников
Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг подтвердил, что Вьетнам намерен активно участвовать в создании инновационной экосистемы мировой полупроводниковой промышленности и стать надежным партнером и важным звеном в глобальной цепочке производства и поставок полупроводников.
Вьетнам обладает всеми необходимыми условиями и факторами для развития этой отрасли, отметил он, добавив, что правительство страны всегда заинтересовано в развитии инвестиционного сотрудничества в этой области.
В стране разработан проект по развитию людских ресурсов с целью формирования контингента из 50.000 инженеров для этой отрасли к 2030 году, а также создан целый ряд инвестиционных стимулов для компаний и групп. Поэтому инвестиционным проектам в области полупроводников в секторе высоких технологий предоставляются наилучшие стимулы в рамках вьетнамского законодательства, сказал министр.
Во Вьетнаме созданы Национальный инновационный центр (NIC) и три высокотехнологичных парка в Хоалаке (Ханой), Хошимине и центральной части города Дананг с инфраструктурой, готовой к приему инвесторов в полупроводниковую промышленность, а также множеством льготных механизмов. Ожидается, что NIC и эти высокотехнологичные парки станут важными мостами для поддержки развития полупроводниковой экосистемы Вьетнама./