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НОВОСТИ

Запущена Вьетнамская сеть полупроводников

Вьетнамская сеть полупроводников дебютировала 29 октября в рамках Вьетнамского саммита по полупроводникам. Сеть стремится постепенно реализовать ориентацию развития этой отрасли, превратив Вьетнам в надежного партнера в региональной и мировой полупроводниковой экосистеме, тем самым укрепить позиции страны в глобальной цепочке создания стоимости и модернизировать ее экономику.

Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг подтвердил, что Вьетнам намерен активно участвовать в создании инновационной экосистемы мировой полупроводниковой промышленности и стать надежным партнером и важным звеном в глобальной цепочке производства и поставок полупроводников.

Вьетнам обладает всеми необходимыми условиями и факторами для развития этой отрасли, отметил он, добавив, что правительство страны всегда заинтересовано в развитии инвестиционного сотрудничества в этой области.

В стране разработан проект по развитию людских ресурсов с целью формирования контингента из 50.000 инженеров для этой отрасли к 2030 году, а также создан целый ряд инвестиционных стимулов для компаний и групп. Поэтому инвестиционным проектам в области полупроводников в секторе высоких технологий предоставляются наилучшие стимулы в рамках вьетнамского законодательства, сказал министр.

Во Вьетнаме созданы Национальный инновационный центр (NIC) и три высокотехнологичных парка в Хоалаке (Ханой), Хошимине и центральной части города Дананг с инфраструктурой, готовой к приему инвесторов в полупроводниковую промышленность, а также множеством льготных механизмов. Ожидается, что NIC и эти высокотехнологичные парки станут важными мостами для поддержки развития полупроводниковой экосистемы Вьетнама./

ИЖВ/ВИА

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