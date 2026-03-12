НОВОСТИ
Запуск цифровой платформы развития зарубежных рынков
Утром 12 марта Министерство промышленности и торговли Вьетнама провело церемонию запуска цифровой платформы развития зарубежных рынков. Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон принял участие в мероприятии и выступил с руководящей речью.
Выступая на церемонии, заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон подчеркнул, что создание интегрированной цифровой платформы, объединяющей информацию от системы торговых представительств Вьетнама за рубежом, государственных органов управления внутри страны и делового сообщества, является правильным шагом и должно реализовываться решительно, системно и эффективно.
По его словам, цифровая платформа должна быть направлена на достижение трёх ключевых целей. Прежде всего — повышение качества управления и регулирования в сфере международной торговли. Благодаря сбору, анализу и обмену данными в режиме реального времени платформа позволит государственным органам своевременно отслеживать ситуацию на рынках, прогнозировать торговые тенденции, заранее выявлять риски и торговые барьеры. Это станет важной основой для того, чтобы Правительство, министерства, ведомства и местные органы власти могли принимать решения быстрее, точнее и эффективнее. Кроме того, платформа будет способствовать расширению экспортных рынков для делового сообщества.
При наличии сети из 64 торговых представительств Вьетнама за рубежом их объединение через современную цифровую платформу позволит сформировать единую национальную систему торговой информации, функционирующую эффективно, прозрачно и обладающую высоким прогнозным потенциалом. Это не только повысит эффективность торгового продвижения, но и будет способствовать привлечению инвестиций, развитию цепочек поставок и углублению международной экономической интеграции.
В связи с указанными целями заместитель Премьер-министра поручил Министерству промышленности и торговли в ближайшее время продолжить совершенствование цифровой платформы в направлении современности и удобства для пользователей, обеспечив её интеграцию, обмен данными и кибербезопасность. Особое внимание необходимо уделить активному применению новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), анализ больших данных и облачные вычисления для повышения возможностей прогнозирования и поддержки принятия решений. Одновременно следует продолжить практику регулярных координационных совещаний по продвижению торговли с участием системы торговых представительств, отраслевых ассоциаций и предприятий.
Заместитель Премьер-министра также призвал министерства, ведомства, местные органы власти, отраслевые ассоциации и деловое сообщество активно использовать платформу и вносить в неё данные, рассматривая её как важный инструмент для получения рыночной информации, повышения конкурентоспособности и расширения экспортной деятельности. Правительство продолжит создавать благоприятные условия для реализации инициатив цифровой трансформации в сфере экономики и торговли, способствуя достижению целей двузначного экономического роста и устойчивого развития в ближайшие годы.
На мероприятии заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг сообщила, что цифровая платформа развития зарубежных рынков, разработанная и внедряемая Министерством промышленности и торговли, является важным шагом в процессе обновления методов государственного управления и применения цифровых технологий для развития рынков и продвижения международной экономической интеграции Вьетнама.
Прежде всего, это является одним из конкретных шагов по реализации Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также Резолюции № 71/NQ-CP от 01 апреля 2025 года Правительства о программе действий по реализации Резолюции № 57, в которой подчёркивается необходимость активного внедрения цифровых технологий в государственном управлении и экономической деятельности.
Для повышения эффективности цифровой платформы развития зарубежных рынков в ближайшее время руководство Министерства промышленности и торговли предложило соответствующим подразделениям продолжить совершенствование и модернизацию платформы в направлении современности, интеллектуальности и удобства для пользователей. Особое внимание необходимо уделить развитию функций управления на основе данных, применению ИИ и анализа больших данных для повышения возможностей прогнозирования рынка и поддержки принятия решений.
Торговые представительства Вьетнама за рубежом, подразделения Министерства промышленности и торговли, местные органы власти и отраслевые ассоциации должны регулярно обновлять, предоставлять и обмениваться данными в системе.