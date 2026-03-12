Запуск цифровой платформы развития зарубежных рынков

Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон вместе с делегатами принимает участие в церемонии запуска. (Фото: ВИА)

Утром 12 марта Министерство промышленности и торговли Вьетнама провело церемонию запуска цифровой платформы развития зарубежных рынков. Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон принял участие в мероприятии и выступил с руководящей речью.



Выступая на церемонии, заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон подчеркнул, что создание интегрированной цифровой платформы, объединяющей информацию от системы торговых представительств Вьетнама за рубежом, государственных органов управления внутри страны и делового сообщества, является правильным шагом и должно реализовываться решительно, системно и эффективно.



По его словам, цифровая платформа должна быть направлена на достижение трёх ключевых целей. Прежде всего — повышение качества управления и регулирования в сфере международной торговли. Благодаря сбору, анализу и обмену данными в режиме реального времени платформа позволит государственным органам своевременно отслеживать ситуацию на рынках, прогнозировать торговые тенденции, заранее выявлять риски и торговые барьеры. Это станет важной основой для того, чтобы Правительство, министерства, ведомства и местные органы власти могли принимать решения быстрее, точнее и эффективнее. Кроме того, платформа будет способствовать расширению экспортных рынков для делового сообщества.

Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон выступает. (Фото: ВИА)

При наличии сети из 64 торговых представительств Вьетнама за рубежом их объединение через современную цифровую платформу позволит сформировать единую национальную систему торговой информации, функционирующую эффективно, прозрачно и обладающую высоким прогнозным потенциалом. Это не только повысит эффективность торгового продвижения, но и будет способствовать привлечению инвестиций, развитию цепочек поставок и углублению международной экономической интеграции.



В связи с указанными целями заместитель Премьер-министра поручил Министерству промышленности и торговли в ближайшее время продолжить совершенствование цифровой платформы в направлении современности и удобства для пользователей, обеспечив её интеграцию, обмен данными и кибербезопасность. Особое внимание необходимо уделить активному применению новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), анализ больших данных и облачные вычисления для повышения возможностей прогнозирования и поддержки принятия решений. Одновременно следует продолжить практику регулярных координационных совещаний по продвижению торговли с участием системы торговых представительств, отраслевых ассоциаций и предприятий.



Заместитель Премьер-министра также призвал министерства, ведомства, местные органы власти, отраслевые ассоциации и деловое сообщество активно использовать платформу и вносить в неё данные, рассматривая её как важный инструмент для получения рыночной информации, повышения конкурентоспособности и расширения экспортной деятельности. Правительство продолжит создавать благоприятные условия для реализации инициатив цифровой трансформации в сфере экономики и торговли, способствуя достижению целей двузначного экономического роста и устойчивого развития в ближайшие годы.



На мероприятии заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг сообщила, что цифровая платформа развития зарубежных рынков, разработанная и внедряемая Министерством промышленности и торговли, является важным шагом в процессе обновления методов государственного управления и применения цифровых технологий для развития рынков и продвижения международной экономической интеграции Вьетнама.



Прежде всего, это является одним из конкретных шагов по реализации Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также Резолюции № 71/NQ-CP от 01 апреля 2025 года Правительства о программе действий по реализации Резолюции № 57, в которой подчёркивается необходимость активного внедрения цифровых технологий в государственном управлении и экономической деятельности.



Для повышения эффективности цифровой платформы развития зарубежных рынков в ближайшее время руководство Министерства промышленности и торговли предложило соответствующим подразделениям продолжить совершенствование и модернизацию платформы в направлении современности, интеллектуальности и удобства для пользователей. Особое внимание необходимо уделить развитию функций управления на основе данных, применению ИИ и анализа больших данных для повышения возможностей прогнозирования рынка и поддержки принятия решений.



Торговые представительства Вьетнама за рубежом, подразделения Министерства промышленности и торговли, местные органы власти и отраслевые ассоциации должны регулярно обновлять, предоставлять и обмениваться данными в системе.