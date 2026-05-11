Запуск проекта канатно-дорожного комплекса, сочетающего туризм и культурно-историческое наследие Дьенбьенфу
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Ван Тханг, руководители провинции Дьенбьен, корпорации Sun Group, а также большое количество жителей общин Мыонгфанг и Пуни.
Цель проекта заключается в эффективном использовании потенциала природных ландшафтов, географического положения и уникальной исторической ценности района; формировании специализированного туристического продукта высокого качества и конкурентоспособности; сохранении, прославлении и продвижении ценности особо важного национального исторического памятника Победы при Дьенбьенфу посредством организации выставочных и экскурсионно-познавательных пространств, посвящённых историческим ценностям и патриотическому воспитанию; распространении культурно-исторических ценностей среди отечественных и иностранных туристов; содействии превращению Дьенбьенфу в знаковое направление культурно-исторического туризма северного горного региона; создании нового импульса для социально-экономического развития местности.
Выступая на церемонии, заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Ван Тханг подчеркнул, что реализация проекта канатно-дорожного комплекса имеет практическое значение для конкретизации ориентиров развития туризма провинции Дьенбьен в предстоящий период. Он высоко оценил решение корпорации Sun Group инвестировать в Дьенбьен, отметив, что это не только создаёт новые туристические продукты, но и является проявлением уважения к исторической земле, а также свидетельствует о поддержке и сотрудничестве с местными властями в раскрытии туристического потенциала и преимуществ Дьенбьена и Северо-Западного региона.
Заместитель премьер-министра предложил инвестору максимально сосредоточить ресурсы, применять современные технологии и научную организацию строительства, обеспечивать безопасность труда и качество объекта, уделяя особое внимание охране окружающей среды, экосистемы и природных ландшафтов. Необходимо соблюдать взятые обязательства по срокам реализации проекта, а также гармонично и тонко интегрировать самобытные культурные ценности представителей 19 братских народностей провинции Дьенбьен в туристический продукт, создавая современное и одновременно национально самобытное туристическое направление. Заместитель премьер-министра также предложил корпорации Sun Group продолжить изучение возможностей инвестирования в героическую землю Дьенбьен для содействия развитию региональной туристической взаимосвязанности и международного туристического сотрудничества с Лаосом, Китаем, Таиландом и другими странами.
Общий объём инвестиций в проект канатно-дорожного комплекса, сочетающего туризм и культурно-историческое наследие Дьенбьенфу, составляет 2 076 млрд донгов. Предполагаемая площадь использования земли — 35,35 га на территории общин Мыонгфанг и Пуни. После завершения строительства и передачи местным властям в управление площадь земельного фонда составит 6,6 га, что эквивалентно 18,67 процента общей площади проекта. Остальная территория будет использована для строительства функциональных зон с целью эксплуатации и ведения коммерческой деятельности с расчётной пропускной способностью около 15 000 человек в сутки. Расстояние между нижней и верхней станциями составит около 5 км, а пропускная способность — примерно 2 500 пассажиров в час.
Согласно плану, срок основного строительства и ввода объекта в эксплуатацию составит 5 лет со дня передачи или аренды земли инвестору государством. Срок функционирования проекта — 70 лет.