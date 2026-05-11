Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Запуск проекта канатно-дорожного комплекса, сочетающего туризм и культурно-историческое наследие Дьенбьенфу

Цель проекта заключается в эффективном использовании потенциала природных ландшафтов, географического положения и уникальной исторической ценности района; сохранении, прославлении и продвижении ценности особо важного национального исторического памятника Победы при Дьенбьенфу
  Заместитель Премьер-министра Нгуен Ван Тханг вместе с делегатами принимает участие в церемонии нажатия кнопки запуска строительства проекта канатно-дорожного комплекса, сочетающего культурно-исторический туризм Дьенбьенфу. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 10 мая в общине Мыонгфанг Народный комитет провинции Дьенбьен совместно с корпорацией Sun Group провёл церемонию начала строительства проекта канатно-дорожного комплекса, сочетающего туризм и культурно-историческое наследие Дьенбьенфу.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Ван Тханг, руководители провинции Дьенбьен, корпорации Sun Group, а также большое количество жителей общин Мыонгфанг и Пуни.

Цель проекта заключается в эффективном использовании потенциала природных ландшафтов, географического положения и уникальной исторической ценности района; формировании специализированного туристического продукта высокого качества и конкурентоспособности; сохранении, прославлении и продвижении ценности особо важного национального исторического памятника Победы при Дьенбьенфу посредством организации выставочных и экскурсионно-познавательных пространств, посвящённых историческим ценностям и патриотическому воспитанию; распространении культурно-исторических ценностей среди отечественных и иностранных туристов; содействии превращению Дьенбьенфу в знаковое направление культурно-исторического туризма северного горного региона; создании нового импульса для социально-экономического развития местности.

Выступая на церемонии, заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Ван Тханг подчеркнул, что реализация проекта канатно-дорожного комплекса имеет практическое значение для конкретизации ориентиров развития туризма провинции Дьенбьен в предстоящий период. Он высоко оценил решение корпорации Sun Group инвестировать в Дьенбьен, отметив, что это не только создаёт новые туристические продукты, но и является проявлением уважения к исторической земле, а также свидетельствует о поддержке и сотрудничестве с местными властями в раскрытии туристического потенциала и преимуществ Дьенбьена и Северо-Западного региона.

Заместитель премьер-министра предложил инвестору максимально сосредоточить ресурсы, применять современные технологии и научную организацию строительства, обеспечивать безопасность труда и качество объекта, уделяя особое внимание охране окружающей среды, экосистемы и природных ландшафтов. Необходимо соблюдать взятые обязательства по срокам реализации проекта, а также гармонично и тонко интегрировать самобытные культурные ценности представителей 19 братских народностей провинции Дьенбьен в туристический продукт, создавая современное и одновременно национально самобытное туристическое направление. Заместитель премьер-министра также предложил корпорации Sun Group продолжить изучение возможностей инвестирования в героическую землю Дьенбьен для содействия развитию региональной туристической взаимосвязанности и международного туристического сотрудничества с Лаосом, Китаем, Таиландом и другими странами.

Общий объём инвестиций в проект канатно-дорожного комплекса, сочетающего туризм и культурно-историческое наследие Дьенбьенфу, составляет 2 076 млрд донгов. Предполагаемая площадь использования земли — 35,35 га на территории общин Мыонгфанг и Пуни. После завершения строительства и передачи местным властям в управление площадь земельного фонда составит 6,6 га, что эквивалентно 18,67 процента общей площади проекта. Остальная территория будет использована для строительства функциональных зон с целью эксплуатации и ведения коммерческой деятельности с расчётной пропускной способностью около 15 000 человек в сутки. Расстояние между нижней и верхней станциями составит около 5 км, а пропускная способность — примерно 2 500 пассажиров в час.

Согласно плану, срок основного строительства и ввода объекта в эксплуатацию составит 5 лет со дня передачи или аренды земли инвестору государством. Срок функционирования проекта — 70 лет.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Vingroup запускает мегаполис площадью 228 га в Дьенбьене

Vingroup запускает мегаполис площадью 228 га в Дьенбьене

Согласно генеральному плану, площадь проекта превышает 228,5 га, а расчётная численность населения составит около 12 000 человек. Это крупнейший проект нового городского района в провинции Дьенбьен, реализуемый по модели «город внутри города».
ПОДРОБНЕЕ

Top