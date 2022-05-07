Запуск первой бизнес-сети по адаптации к изменению климата во Вьетнаме

Сеть предприятий, адаптирующихся к изменению климата в дельте Меконга, первая в своем роде в стране, дебютировала на церемонии утром 6 мая, которая была проведена Вьетнамской торгово-промышленной палатой (VCCI) в Кантхо и Азиатским фондом (TAF).

Сеть будет работать над укреплением партнерства для устойчивого развития дельты Меконга, адаптации к изменению климата и уменьшения воздействия изменения климата.

Теперь у нее есть операционные правила и исполнительный совет из 39 членов, в который входят ученые, руководители предприятий и эксперты в области экспорта риса и фруктов, устойчивых технологий и логистических услуг.

В своем выступлении директор VCCI Кантхо Нгуен Фыонг Лам рассказал о ряде мероприятий, проводимых в дельте Меконга, включая исследования состояния продолжающейся засухи и засоления в регионе; негативных последствий изменения климата для местных предприятий и экономик; обзоры бизнес-моделей, адаптирующихся к засухе и изменению климата; участие в симпозиумах с отечественными и зарубежными специалистами, занимающимися поиском решений для управления рисками стихийных бедствий и долгосрочного реагирования на них.

Лам выразил надежду, что Сеть будет не только создавать инициативы и способствовать обмену опытом, но и выступать в качестве аналитического центра для правительства в разработке политики.

Во время мероприятия Сеть подписала Меморандум о взаимопонимании с Исследовательским институтом изменения климата Университета Кантхо для будущего сотрудничества.

Дельта Меконга, известная своим плодородием и рисовыми полями, сталкивается с огромными проблемами, связанными с изменением климата и деятельностью вверху по течению.

По оценке Всемирного банка, Вьетнам является одной из пяти стран, наиболее сильно пострадавших от изменения климата: повышение уровня моря на 1 метр может затронуть 10% населения и привести к потерям, равным 10% ВВП в районах дельты.