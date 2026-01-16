Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Запуск мобильного приложения по информационно-разъяснительной работе с населением

16 января в Ханое члены Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту; секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отдела ЦК КПВ по информированию, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует, а также члены ЦК КПВ приняли участие в торжественной церемонии нажатия кнопки запуска мобильного приложения по информационно-разъяснительной работе с населением.

В мероприятии также приняли участие члены ЦК КПВ, постоянные представители парткомов, подчинённых Центральному уровню, руководители центральных ведомств, министерств и отраслей, а также представители Военной промышленно-телекоммуникационной группы Viettel — разработчика приложения.

Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту вместе с делегатами торжественно запускает мобильное приложение отрасли пропаганды и работы с населением. Фото: ВИА

Информационная система для разъяснительной работы с населением является официальной и единой информационной платформой данной отрасли, помогающей гражданам проверять достоверность информации о политике и курсе Партии, а также служащей инструментом для органов власти по своевременному отслеживанию общественного мнения. Благодаря доступным новостям, мультимедийному контенту, виртуальному ИИ-ассистенту для быстрого ответа на вопросы и персонализации контента в зависимости от категории пользователей, приложение, как ожидается, станет надёжным связующим звеном между Партией, государством и народом в цифровом пространстве.

Приложение обеспечивает оперативную мультимедийную передачу информации и бесперебойную связь между центральным и местным уровнями и населением на мобильной платформе; не дублирует существующие платформы и приложения, а сосредоточено на специфической роли отрасли информационно-разъяснительной работы с населением: разъяснение, ориентирование, выслушивание, соединение и формирование общественного консенсуса.

С помощью приложения граждане могут быстро и в доступной форме получать официальную информацию, не завися от социальных сетей; самостоятельно искать сведения о политике, задавать вопросы и получать ответы, обучаться, направлять отзывы и предложения, отслеживать результаты их рассмотрения; тем самым снижать риск неправильного понимания политики и необоснованных жалоб, повышать способность противостоять фейковой информации, формировать цифровое гражданство и укреплять доверие к Партии и государству.

Выступая на церемонии запуска мобильного приложения от имени Политбюро, Секретариата ЦК и Руководящего комитета по цифровой трансформации в партийных органах, Чан Кам Ту подчеркнул, что запуск мобильного приложения — это не просто технологическое событие, а наглядное подтверждение обновления методов партийного руководства в цифровую эпоху. Приложение появилось в условиях необходимости усиления предоставления официальной, точной и своевременной информации, активного идеологического ориентирования, укрепления доверия и формирования высокого уровня единства внутри Партии и общественного согласия, играя при этом исключительно важную роль.

thumbstand-8.jpg
Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту выступает с директивной речью (Фото: ВИА)

Запуск приложения является лишь начальным этапом; более важным является то, как оно будет эксплуатироваться, чтобы действительно эффективно и своевременно выполнять политические задачи. Подчеркнув это, Постоянный член Секретариата предложил Отделу ЦК КПВ по коммуникации, политическому воспитанию и работе с народными массами совместно с соответствующими органами и подразделениями продолжить совершенствование приложения в направлении синхронности, единства, удобства использования, безопасности и устойчивости. «Технологии должны служить человеку и политическим задачам; никакой формальности и погони за модой. Каждая функция должна иметь чёткую цель, чётко определённую аудиторию и чётко измеримый эффект», — подчеркнул Чан Кам Ту.

Постоянный член Секретариата также отметил важность обеспечения точности, своевременности, глубины и убедительности информационного контента, его тесной связи с реальностью страны и повседневной жизнью народа. Работа по обновлению информации должна быть поставлена во главу угла, поскольку именно она является решающим фактором доверия и распространения приложения.

Выступая от имени руководства Отдела ЦК КПВ по коммуникации, политическому воспитанию и работе с народными массами, Чинь Ван Кует выразил серьёзное отношение к принятию всех указаний Постоянного члена Секретариата и сообщил, что в ближайшее время они будут последовательно реализованы, чтобы мобильное приложение в практической деятельности достигло наивысшей эффективности.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

15 января заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май сообщила, что Международная туристическая ярмарка города Хошимин 2026 года (ITE HCMC 2026) пройдёт с 27 по 29 августа 2026 года в Сайгонском выставочно-конгрессном центре (SECC), город Хошимин.
ПОДРОБНЕЕ

Top