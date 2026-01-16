Запуск мобильного приложения по информационно-разъяснительной работе с населением

В мероприятии также приняли участие члены ЦК КПВ, постоянные представители парткомов, подчинённых Центральному уровню, руководители центральных ведомств, министерств и отраслей, а также представители Военной промышленно-телекоммуникационной группы Viettel — разработчика приложения.

Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту вместе с делегатами торжественно запускает мобильное приложение отрасли пропаганды и работы с населением. Фото: ВИА



Информационная система для разъяснительной работы с населением является официальной и единой информационной платформой данной отрасли, помогающей гражданам проверять достоверность информации о политике и курсе Партии, а также служащей инструментом для органов власти по своевременному отслеживанию общественного мнения. Благодаря доступным новостям, мультимедийному контенту, виртуальному ИИ-ассистенту для быстрого ответа на вопросы и персонализации контента в зависимости от категории пользователей, приложение, как ожидается, станет надёжным связующим звеном между Партией, государством и народом в цифровом пространстве.

Приложение обеспечивает оперативную мультимедийную передачу информации и бесперебойную связь между центральным и местным уровнями и населением на мобильной платформе; не дублирует существующие платформы и приложения, а сосредоточено на специфической роли отрасли информационно-разъяснительной работы с населением: разъяснение, ориентирование, выслушивание, соединение и формирование общественного консенсуса.

С помощью приложения граждане могут быстро и в доступной форме получать официальную информацию, не завися от социальных сетей; самостоятельно искать сведения о политике, задавать вопросы и получать ответы, обучаться, направлять отзывы и предложения, отслеживать результаты их рассмотрения; тем самым снижать риск неправильного понимания политики и необоснованных жалоб, повышать способность противостоять фейковой информации, формировать цифровое гражданство и укреплять доверие к Партии и государству.

Выступая на церемонии запуска мобильного приложения от имени Политбюро, Секретариата ЦК и Руководящего комитета по цифровой трансформации в партийных органах, Чан Кам Ту подчеркнул, что запуск мобильного приложения — это не просто технологическое событие, а наглядное подтверждение обновления методов партийного руководства в цифровую эпоху. Приложение появилось в условиях необходимости усиления предоставления официальной, точной и своевременной информации, активного идеологического ориентирования, укрепления доверия и формирования высокого уровня единства внутри Партии и общественного согласия, играя при этом исключительно важную роль.

Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту выступает с директивной речью (Фото: ВИА)

Запуск приложения является лишь начальным этапом; более важным является то, как оно будет эксплуатироваться, чтобы действительно эффективно и своевременно выполнять политические задачи. Подчеркнув это, Постоянный член Секретариата предложил Отделу ЦК КПВ по коммуникации, политическому воспитанию и работе с народными массами совместно с соответствующими органами и подразделениями продолжить совершенствование приложения в направлении синхронности, единства, удобства использования, безопасности и устойчивости. «Технологии должны служить человеку и политическим задачам; никакой формальности и погони за модой. Каждая функция должна иметь чёткую цель, чётко определённую аудиторию и чётко измеримый эффект», — подчеркнул Чан Кам Ту.

Постоянный член Секретариата также отметил важность обеспечения точности, своевременности, глубины и убедительности информационного контента, его тесной связи с реальностью страны и повседневной жизнью народа. Работа по обновлению информации должна быть поставлена во главу угла, поскольку именно она является решающим фактором доверия и распространения приложения.

Выступая от имени руководства Отдела ЦК КПВ по коммуникации, политическому воспитанию и работе с народными массами, Чинь Ван Кует выразил серьёзное отношение к принятию всех указаний Постоянного члена Секретариата и сообщил, что в ближайшее время они будут последовательно реализованы, чтобы мобильное приложение в практической деятельности достигло наивысшей эффективности.