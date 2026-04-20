НОВОСТИ

Запуск международного фотособытия Vietnam BirdRace 2026

С 8 по 10 мая конкурс фотографии дикой природы Vietnam BirdRace 2026 пройдет в Национальном парке Каттьен, объединив фотографов, исследователей, специалистов по сохранению природы и туристов из Вьетнама и других стран в рамках уникального мероприятия, направленного на прославление красоты природы и распространение экологических ценностей.

Конкурс фотографии дикой природы Vietnam BirdRace 2026 пройдет в Национальном парке Каттьен. Фото: ВИА

Это ежегодное событие, инициированное в 2024 году, организуется компанией Wildtour, клубом фотографии дикой природы Вьетнама совместно с Национальным парком Каттьен, BirdLife International и профильными партнёрами в области охраны природы и медиа.

В мире формат BirdRace широко распространён в странах с высоким уровнем биоразнообразия и имеет значимое гуманитарное и научное влияние.

Программа Vietnam BirdRace 2026 продлится три дня и включает разнообразные мероприятия: общественные встречи, выставки, тематические семинары и полевые соревнования.

Vietnam BirdRace 2026 станет третьим сезоном соревнования по фотофиксации диких птиц во Вьетнаме после проведения в Национальном парке Чам Чим в 2024 году и Национальном парке Бидуп — Нуй Ба в 2025 году. Успех предыдущих сезонов проявился не только в создании ценных изображений сотен видов перелётных и местных птиц, но и в эффективном продвижении экотуризма и повышении общественной осведомлённости о защите окружающей среды.

Одной из ключевых целей конкурса является сбор полевых данных и развитие ответственного орнитологического туризма. Команды (по 3–4 человека) должны фиксировать как можно больше видов диких птиц с помощью фотографий в течение официального времени соревнования. Снимки не обязаны быть художественными, но должны быть достаточно чёткими для идентификации видов, обеспечивать достоверность и не наносить вреда естественной среде обитания.

Что касается места проведения, Национальный парк Каттьен является одной из ключевых территорий с характерными лесными и водно-болотными экосистемами и давно считается одним из ведущих направлений для наблюдения за птицами в регионе и мире.

Ожидается, что Vietnam BirdRace 2026 соберёт сотни фотографов из различных стран и территорий, включая известных мастеров, что будет способствовать продвижению экотуризма и экологического образования как в Национальном парке Каттьен, так и во Вьетнаме в целом.

ИЖВ/ВИА

Почти 100 белорусских артистов выступят во Вьетнаме

По информации Театра Хогыом от 19 апреля, почти 100 артистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь прибудут во Вьетнам и выступят в Ханое в течение двух вечеров — 7 и 8 мая 2026 года.
