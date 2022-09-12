Запуск короткометражного фильма «Защита диких животных с помощью бесплатного звонка»

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Накануне Образовательный центр природы (ENV) запустил короткометражный фильм «Защита диких животных с помощью бесплатного звонка», призывающий жителей информировать властей о нарушениях, связанных с дикой природой, по бесплатной горячей линии 1800-1522.

В фильме рассказывается о женщине, которая шла по улице и обнаружила в кафе пойманную хищную птицу. Она немедленно позвонила на горячую линию 1800-1522. Сотрудники ENV передали информацию в местное лесничество для проверки и наказания нарушителей, конфискации птицы и передачи ее в спасательный центр. Результаты расследования также будут доведены до поставщика информации, чтобы побудить их продолжать прилагать усилия в защите диких животных.

Заместитель директора ENV Нгуен Тхи Фыонг Зунг сказала: «С самого начала своего создания ENV считала, что миссия по предотвращению незаконной торговли дикими животными во Вьетнаме невыполнима без решительной поддержки со стороны сообщества. Сообщество является движущей силой защиты диких животных. Каждый гражданин должен понимать и продвигать свою важную роль в данной миссии. Простым звонком каждый из нас вносит свой вклад в предотвращение нарушений и защиту диких животных».

Новый короткометражный фильм был показан более чем на 50 центральных и местных телеканалах.

С 2005 года в ENV действует бесплатная горячая линия по защите диких животных (1800-1522) для получения информации от людей о торговле животными, охоте, транспортировке и хранении. Горячая линия служит мостом для оказания поддержки властям в борьбе с преступлениями против диких животных, эффективно обеспечивая правоприменение в этой сфере, а также суровые наказания за нарушения.



