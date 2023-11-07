НОВОСТИ
Запуск базы данных нормативно-правовых документов по вопросам военной и национальной обороны.
Оно предоставляет возможность проанализировать усилия Народной армии Вьетнама за более чем 10 лет внедрения Закона о популяризации права в повседневную жизнь, обменяться ценным опытом и эффективными практиками, а также отметить выдающиеся организации и отдельных людей, внесших вклад в работу по популяризации права, просвещение населения и побуждение его к соблюдению законов.
Ожидается, что база данных внесет важный вклад в реализацию цели цифровой трансформации в министерстве.
По словам заместителя министра обороны генерал-полковника Во Минь Лыонга, в последние годы министерство уделяло особое внимание совершенствованию вооруженных сил и оборонных институтов, а систематизация правовых документов, популяризация права и просвещение в армии были развернуты на всех уровнях и в секторах, а также среди массовых организаций.
Он также заявил, что активно и широко развивается работа по правовой пропаганде и просвещение офицеров и населения, а также приграничных и островных территорий, что дает значительные результаты.
Кроме того, различные ведомства и подразделения армии провели мероприятия, связанные с правоприменением, инспекциями, аудитом, расследованиями, судебным преследованием, судебным разбирательством и исполнением судебных решений; а также реформой судебных и административных процедур и пересмотром документов, что способствовало повышению осведомленности о соблюдении закона; строгому поддержанию государственного порядка, закона и армейской дисциплины, - продолжил он.