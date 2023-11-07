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НОВОСТИ

Запуск базы данных нормативно-правовых документов по вопросам военной и национальной обороны.

6 ноября в Ханое Министерство национальной обороны запустило базу данных нормативно-правовых документов по вопросам военной и национальной обороны.
  На церемонии. Фото: ВИA  
Мероприятие ознаменовало усилия министерства по применению информационных технологий и цифровой трансформации, управлению юридическим документооборотом и государственным управлением в сфере обороны и военных дел.

Оно предоставляет возможность проанализировать усилия Народной армии Вьетнама за более чем 10 лет внедрения Закона о популяризации права в повседневную жизнь, обменяться ценным опытом и эффективными практиками, а также отметить выдающиеся организации и отдельных людей, внесших вклад в работу по популяризации права, просвещение населения и побуждение его к соблюдению законов.

Ожидается, что база данных внесет важный вклад в реализацию цели цифровой трансформации в министерстве.

По словам заместителя министра обороны генерал-полковника Во Минь Лыонга, в последние годы министерство уделяло особое внимание совершенствованию вооруженных сил и оборонных институтов, а систематизация правовых документов, популяризация права и просвещение в армии были развернуты на всех уровнях и в секторах, а также среди массовых организаций.

Он также заявил, что активно и широко развивается работа по правовой пропаганде и просвещение офицеров и населения, а также приграничных и островных территорий, что дает значительные результаты.

Кроме того, различные ведомства и подразделения армии провели мероприятия, связанные с правоприменением, инспекциями, аудитом, расследованиями, судебным преследованием, судебным разбирательством и исполнением судебных решений; а также реформой судебных и административных процедур и пересмотром документов, что способствовало повышению осведомленности о соблюдении закона; строгому поддержанию государственного порядка, закона и армейской дисциплины, - продолжил он.

ВИА/ИЖВ

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