Запрет на въезд некоторых видов крупногабаритного транспорта в центр Ханоя в период проведения Съезда Партии

НОВОСТИ

В период проведения XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама в Ханое будет временно запрещено движение грузовых автомобилей массой от 10 тонн и пассажирских автобусов вместимостью 45 мест и более в центральную часть города в определённые временные интервалы в течение дня с целью обеспечения безопасности, общественного порядка и бесперебойного дорожного движения.

Как сообщило Управление дорожной полиции (Министерство общественной безопасности), временный запрет будет действовать с 19 по 25 января и вводится в четыре временных интервала ежедневно: с 6:00 до 8:00, с 10:30 до 11:30, с 13:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

В указанные часы транспортные средства, подпадающие под ограничения, не допускаются к движению по маршрутам и участкам дорог, ведущим в центральную часть Ханоя, включая транспортные развязки на автомагистралях Ханой – Ниньбинь, Ханой – Хайфон, Ханой – Тхайнгуен, Ханой – Лаокай, а также на национальных шоссе, являющихся въездными воротами в столицу.

Отдельно на эстакадном участке кольцевой дороги № 3, на отрезке от моста Тханглонг до развязки с национальным шоссе 5A, движение грузовых автомобилей массой от 10 тонн и более будет временно запрещено с 6:00 до 21:00 на протяжении всего времени проведения Съезда, за исключением транспортных средств, обслуживающих Съезд, служебного транспорта и транспортных средств с приоритетным правом проезда.

Управление дорожной полиции рекомендует водителям заранее отслеживать информацию о временной организации движения и выбирать подходящие маршруты для предотвращения заторов и обеспечения безопасности дорожного движения.

ИЖВ/ВИА

