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Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг принял губернатора японской префектуры Тотиги
Законодатель поблагодарил Японию за корректировку программы ОПР для Вьетнама и увеличение кредитов на высокотехнологичные проекты. Он также поблагодарил губернатора и других руководителей префектуры Точиги за поощрение вьетнамской общины в префектуре, а также за их усилия по стимулированию местных предприятий к инвестированию и расширению деятельности во Вьетнаме.
Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг выразил желание, чтобы в ближайшее время губернатор префектуры Тотиги продолжал уделять внимание содействию мероприятий по обмену между делегациями и парламентариями, а также расширению сотрудничества с другими населенными пунктами Вьетнама.
Кроме того, префектура Тотиги продолжает укреплять сотрудничество в области образования и подготовки кадров, особенно профессионального обучения, путем расширения приема вьетнамских стажеров и трудящихся.
Высоко оценивая сотрудничество между Точиги и северной провинцией Вьетнама Винь Фук, Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг выразил уверенность, что оно станет ярким примером и образцом для подражания во вьетнамо-японском обширного стратегическом партнерстве в целом и в отношениях между их населенными пунктами в частности.
Губернатор префектуры Тотиги Томиказу Фукуда подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Японии в стратегии «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Проинформировав о некоторых мероприятиях делегации во время рабочего визита в провинцию Виньфук и во Вьетнам, в целом, губернатор префектуры Тотиги выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами в ближайшее время станут еще более тесными.