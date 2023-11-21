Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг принял губернатора японской префектуры Тотиги

Во второй половине дня 20 ноября в здании НС Зампредседателя НС генерал-полковник Чан Куанг Фыонг принял губернатора японской префектуры Тотиги Томиказу Фукуду, находящегося во Вьетнаме с рабочим визитом.
  Зампредседателя НС генерал-полковник Чан Куанг Фыонг (справа) и губернатор японской префектуры Тотиги Томиказу Фукуда. Фото: ВИА  
На приеме Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг высоко оценил визит Тотиги Томиказу Фукуды, приуроченный к 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, и подчеркнул, что двустороннее обширное стратегическое партнерство процветает, а экономическое сотрудничество является ярким примером. По его словам, отношения обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией сильно и всесторонне развиваются с высоким уровнем политического доверия.

Законодатель поблагодарил Японию за корректировку программы ОПР для Вьетнама и увеличение кредитов на высокотехнологичные проекты. Он также поблагодарил губернатора и других руководителей префектуры Точиги за поощрение вьетнамской общины в префектуре, а также за их усилия по стимулированию местных предприятий к инвестированию и расширению деятельности во Вьетнаме.

Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг выразил желание, чтобы в ближайшее время губернатор префектуры Тотиги продолжал уделять внимание содействию мероприятий по обмену между делегациями и парламентариями, а также расширению сотрудничества с другими населенными пунктами Вьетнама.

Кроме того, префектура Тотиги продолжает укреплять сотрудничество в области образования и подготовки кадров, особенно профессионального обучения, путем расширения приема вьетнамских стажеров и трудящихся.

Высоко оценивая сотрудничество между Точиги и северной провинцией Вьетнама Винь Фук, Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонг выразил уверенность, что оно станет ярким примером и образцом для подражания во вьетнамо-японском обширного стратегическом партнерстве в целом и в отношениях между их населенными пунктами в частности.

Губернатор префектуры Тотиги Томиказу Фукуда подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Японии в стратегии «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Проинформировав о некоторых мероприятиях делегации во время рабочего визита в провинцию Виньфук и во Вьетнам, в целом, губернатор префектуры Тотиги выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами в ближайшее время станут еще более тесными.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Ханое состоялась конференция Продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 году

В Ханое состоялась конференция "Продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 году"

17 ноября 2023 года в Ханое состоялась Конференция по продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 г., организаторами которого выступило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов г.Ханоя, отдел качества, переработки и развития рынка, Офис уведомлений и Национальный пункт вопросов и ответов по гигиене, эпидемиологии, карантину растений и животных SPS Вьетнама (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов).
ПОДРОБНЕЕ

Top