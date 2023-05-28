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Зампредседателя НС Нгуен Кхак Динь принял участие в Х Невском международном экологическом конгрессе
В конгрессе на тему «Экология: право, а не привилегия» принимают участие почти 1500 делегатов из 52 стран и территорий мира.
Выступая на пленарном заседании 26 мая, зампредседателя НС Нгуен Кхак Динь заявил, что Вьетнам высоко оценил тему конгресса. Он предложил парламентам усилить рассмотрение и совершенствование национальной правовой базы, создав благоприятные условия для разработки и реализации политики по преобразованию экономики в направлении «зеленой» экономики и экономики замкнутого цикла, создать соответствующую правовую базу, поддержать организации, частных лиц и предприятия, которые работают в направлении зеленого и устойчивого развития.
Он предложил парламентам усилить правительственный контроль за разработкой и реализацией дорожной карты преобразования экономики, укрепить международное сотрудничество, парламентское сотрудничество, основанное на принципах справедливости и ответственности между странами и международными организациями...
В кулуарах конгресса зампредседателя НС Нгуен Кхак Динь провел встречу с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.
Зампредседателя НС Нгуен Кхак Динь и участники конгресса также приняли участие в церемонии посадки деревьев в Таврическом саду в рамках Х Невского международного экологического конгресса. Во второй половине дня 26 мая Зампредседателя НС Нгуен Кхак Динь встретился с представителями сообщества вьетнамцев в Санкт-Петербурге.