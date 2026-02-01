Замминистра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла генерального директора «Зарубежнефти» во Вьетнаме

В ходе приема Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям многолетней традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией и желает их развивать. Она отметила, что прочная основа отношений и высокое политическое доверие между двумя странами являются очень благоприятным условием для развития сотрудничества «Зарубежнефти» и предприятий во всех областях, максимального использования обеими сторонами потенциала и преимуществ на взаимовыгодной основе.



Заместитель министра подчеркнула, что Вьетнам всегда рассматривает сотрудничество в области энергетики, нефти и газа как одна из главных опор всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, при этом традиционное сотрудничество между Вьетнамской государственной энергетической промышленной корпорацией (Петровьетнам), и «Зарубежнефтью» играет важную роль. Министерство иностранных дел Вьетнама будет способствовать расширению сотрудничества в энергетическом и нефтегазовом секторах между Вьетнамом и Россией, в целом, и между «Зарубежнефтью» и вьетнамскими предприятиями, в частности.



Александр Михайлов подтвердил, что «Зарубежнефть» во Вьетнаме приложит все усилия, используя свой существующий опыт и инфраструктуру, а также благоприятные условия двусторонних отношений, для повышения эффективности сотрудничества с Вьетнамом в энергетическом и нефтегазовом секторах в соответствии с чаяниями и интересами обеих сторон. Генеральный директор «Зарубежнефти» во Вьетнаме выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Министерства иностранных дел и соответствующих вьетнамских ведомств.