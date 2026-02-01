Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Замминистра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла генерального директора «Зарубежнефти» во Вьетнаме

29 января Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг приняла генерального директора компании «Зарубежнефть» во Вьетнаме Александра Михайлова для подведения итогов сотрудничества в 2025 году и обсуждения задач и решений на 2026 год.

В ходе приема Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подтвердила, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям многолетней традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией и желает их развивать. Она отметила, что прочная основа отношений и высокое политическое доверие между двумя странами являются очень благоприятным условием для развития сотрудничества «Зарубежнефти» и предприятий во всех областях, максимального использования обеими сторонами потенциала и преимуществ на взаимовыгодной основе.

Заместитель министра подчеркнула, что Вьетнам всегда рассматривает сотрудничество в области энергетики, нефти и газа как одна из главных опор всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, при этом традиционное сотрудничество между Вьетнамской государственной энергетической промышленной корпорацией (Петровьетнам), и «Зарубежнефтью» играет важную роль. Министерство иностранных дел Вьетнама будет способствовать расширению сотрудничества в энергетическом и нефтегазовом секторах между Вьетнамом и Россией, в целом, и между «Зарубежнефтью» и вьетнамскими предприятиями, в частности.

Александр Михайлов подтвердил, что «Зарубежнефть» во Вьетнаме приложит все усилия, используя свой существующий опыт и инфраструктуру, а также благоприятные условия двусторонних отношений, для повышения эффективности сотрудничества с Вьетнамом в энергетическом и нефтегазовом секторах в соответствии с чаяниями и интересами обеих сторон. Генеральный директор «Зарубежнефти» во Вьетнаме выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Министерства иностранных дел и соответствующих вьетнамских ведомств.

