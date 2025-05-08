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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха: Ускорить освоение государственных инвестиций

Семь провинций с уровнем освоения выше среднего по стране: Футхо (46,71%), Тханьхоа (39,02%), Хатинь (29,43%), Нгеан (22,56%), Куангбинь (19,23%), Бакзянг (18%) и Хоабинь (17,34%).
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, руководитель Рабочей группы № 2, выступил с директивной речью. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 7 мая в здании Правительства заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха провёл заседание Рабочей группы №2 премьер-министра по проверке, контролю, устранению трудностей и продвижению ежегодного освоения государственных инвестиций в ряде министерств, центральных агентств и местных органов власти.

5 из 9 провинций полностью распределили утверждённый инвестиционный план

Согласно отчёту Министерства финансов, общий объём государственных инвестиций, утверждённый Премьер-министром на 2025 год для 16 подразделений (7 министерств, центральных агентств и 9 провинций), входящих в состав Рабочей группы №2, составляет более 253,255 трлн донгов, что эквивалентно 30,66% от общего национального инвестиционного плана (около 825,992 трлн донгов).

По состоянию на 6 мая 2025 года общий объём распределённых средств составляет 250,126 трлн донгов (в том числе 1,538 трлн донгов — это средства местных бюджетов, распределённые сверх утверждённого Премьер-министром плана), что составляет 98,76% от утверждённого объёма. При этом 4 из 7 министерств и центральных агентств, а также 5 из 9 провинций полностью распределили утверждённые средства.

Заместитель министра финансов Као Ань Туан сообщил, что фактический уровень освоения средств министерствами, агентствами и местными органами, входящими в Рабочую группу №2, составляет 15,41% от утверждённого плана, что ниже среднего показателя по стране на 30 апреля 2025 года (15,56%).

Семь провинций с уровнем освоения выше среднего по стране: Футхо (46,71%), Тханьхоа (39,02%), Хатинь (29,43%), Нгеан (22,56%), Куангбинь (19,23%), Бакзянг (18%) и Хоабинь (17,34%).

Особого внимания заслуживают два крупнейших распорядителя средств — Министерство строительства (11,829 трлн донгов) и город Ханой (9,586 трлн донгов), что составляет соответственно 9,2% и 7,5% от общего объёма освоения по стране.

Выслушав доклады, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха потребовал от министерств и местных органов, отстающих по распределению и освоению, предоставить честные отчёты о причинах отставания, как объективных, так и субъективных.

Предложения по перераспределению капитала

На заседании ряд министерств и местных органов, отстающих в распределении и освоении средств, разъяснили существующие трудности, включая: определение правового статуса земель, расчёт стоимости, схемы компенсации, процедуры изъятия и освобождения земель; противоречия между земельным и строительным планированием; сложные процедуры оценки воздействия на окружающую среду и смены целевого назначения земель под лесами и рисовыми полями, требующие значительных временных затрат.

Также отмечается нехватка строительных материалов, особенно природного песка, в ряде провинций, где добыча приостановлена в связи с расследованиями, касающимися лицензирования.

Руководители министерств и провинций предложили перераспределить средства с проектов, реализация которых невозможна или задерживается, на более успешные проекты с потребностью в дополнительном финансировании. Также были предложены меры по сокращению или возврату части средств программ устойчивого снижения бедности, в которых отсутствует необходимость.

Анализ проблем и поиск решений

Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра потребовал от министерств и провинций провести тщательную инвентаризацию и анализ затруднений, связанных с организационной структурой и административным устройством; активно устранять существующие недостатки при применении действующих механизмов и политик.

Он поручил Министерству финансов в сотрудничестве с другими ведомствами и провинциями оперативно обновлять данные о распределении и освоении средств, выявлять причины задержек и в срочном порядке предлагать меры по перераспределению, выделению или приостановке финансирования проектов.

ВИА/ИЖВ

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