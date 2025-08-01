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Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха: Срочно спасти раненых и разыскивать пропавших без вести
Повреждено более 231 домохозяйства, из них 17 домов были полностью смыты, многие семьи потеряли всё имущество. Затоплено 40 домов, 3 — пострадали от серьёзных оползней, 5 деревень оказались под водой. Ущерб продолжает уточняться.
Много участков дорог в Сазунге, Нашоне, Мыонгфанге, Куайтё, Мыонглуане оказались полностью заблокированы из-за оползней. Участок национального шоссе №12, проходящий через коммуну Мыонглуан, оказался сильно затопленным, дорога Набунг – Нахи разрушена на отметке Km 8+500, движение автомобилей невозможно. Дорога от центра коммуны Нашон к деревням повреждена, упавшие деревья перекрыли проезд. Электроснабжение в ряде населённых пунктов и деревень прервано, наблюдается полное отключение электроэнергии. Предварительная причина стихийного бедствия – продолжительные сильные дожди.
Сразу после получения информации местные власти задействовали стратегию «4 на месте»: эвакуация, поиск, оказание первой помощи и устранение последствий. Провинциальное командование Вооружённых сил мобилизовало почти 400 человек, разделённых на группы для доступа в пострадавшие районы.
Департамент здравоохранения направил медицинские бригады для оказания неотложной помощи. Травмы у пострадавших в целом не считаются тяжёлыми, но важно быстро добраться до них для своевременного лечения.
Спасательные работы осложнены: местность разделена, дороги заблокированы деревьями, связь ограничена. Некоторые эвакуационные пункты испытывают нехватку продовольствия, медикаментов, питьевой воды и предметов первой необходимости.
Премьер-министр Чан Хонг Ха потребовал от Министерства обороны, провинции Диэнбьен и соответствующих сил незамедлительно мобилизовать максимальное количество имеющихся транспортных средств и людских ресурсов на месте и в резерве для поиска пропавших без вести, оказания помощи пострадавшим, эвакуации населения из опасных районов и обеспечения безопасности жизни граждан.
Вице-премьер подчеркнул: работы по поиску необходимо проводить как можно скорее, не допуская потери времени, что снижает шансы на спасение людей; требуется срочно оценить шансы на выживание пропавших без вести; организовать четкое и скоординированное проведение спасательных работ под непосредственным командованием на месте, исключив всякую формальность.
Относительно пострадавших, Заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость чёткого определения их состояния, местоположения и степени травм. В случае тяжёлых или критических травм требуется немедленная экстренная медицинская помощь, включая возможность задействования санитарных вертолётов при необходимости.
Одновременно необходимо в срочном порядке восстановить прерванные транспортные маршруты, чтобы обеспечить доступ к жилым районам. Если у местных властей недостаточно сил и средств, следует незамедлительно доложить, чтобы Центральное правительство могло оперативно оказать поддержку.