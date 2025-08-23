НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха провёл телефонные переговоры с Заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко
Оба заместителя премьер-министра договорились и впредь эффективно реализовывать подписанные документы и соглашения о сотрудничестве, а также выполнять указания руководства двух стран, способствуя дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией.
Дмитрий Чернышенко высоко оценил результаты двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, предложил продолжить реализацию Дорожной карты комплексного плана сотрудничества до 2030 года, особенно в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и торговли.
Стороны единодушно отметили, что потенциал сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и расширения рынков между двумя странами остаётся весьма значительным; при этом договорились активизировать координацию по устранению трудностей и содействию экспорту на рынки каждой из сторон, а также на рынок Евразийского экономического союза по таким приоритетным отраслям, как сельскохозяйственная продукция, продукты питания, текстиль и товары народного потребления.
В энергетической сфере стороны обсудили сотрудничество в добыче нефти и газа, развитии производства продуктов из сжиженного природного газа (СПГ), а также проекты по LNG; одновременно рассмотрели пути решения проблем, связанных с реализацией проекта атомной электростанции в Ниньтхуане.
Чан Хонг Ха высоко оценил вклад России в подготовку высококвалифицированных кадров для Вьетнама на протяжении многих лет, особенно в области энергетики, цифровой трансформации, науки, техники и искусства. Он выразил надежду, что Россия продолжит подготовку специалистов, способных осваивать и эксплуатировать современные технологии в совместных проектах. Вьетнам также готов сотрудничать с Россией в области искусственного интеллекта.
В научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах Чан Хонг Ха приветствовал инициативу России по созданию российской школы во Вьетнаме с современными образовательными программами и подчеркнул важность данного проекта. Он сообщил, что в Ханое уже выделен участок земли для строительства и Вьетнам готов к совместной реализации проекта «Дом Москвы» в Ханое.
В завершение переговоров заместители премьер-министров подтвердили готовность обсуждать любые вопросы для дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества и поручили профильным министерствам, ведомствам оперативно подготовить содержание к следующему заседанию Межправительственной комиссии.