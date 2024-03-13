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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял посла Финляндии и президента Wartsila Group

Вьетнам поощряет и создает благоприятные условия для проектов по переводу энергетики с угля на газ, заявил заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха во время приема посла Финляндии во Вьетнаме Кейхо Новарона и президента и исполнительного директора корпорации Wartsila Хакана Агневалля в Ханое 12 марта.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха (справа) и посол Финляндии во Вьетнаме Кейо Новарон. Фото: ВИA  
Высоко оценивая эффективное сотрудничество между Вьетнамом и Финляндией в областях циклического экономического развития, защиты окружающей среды и экологически чистой энергетики, Чан Хонг Ха сказал, что Вьетнам теперь является партнером Европейского Союза (ЕС) и стран «Большой семерки» в выполнении обязательств по нулевому балансу и Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP).

Что касается проекта гибкой энергетики корпорации Wartsila, он попросил группу в полной мере рассмотреть расходы на инвестиции в инфраструктуру, закупку газа, выработку электроэнергии из возобновляемых источников, систему передачи, среди прочего, чтобы сделать проект подходящим для вьетнамского рынка.

Он также проинформировал гостей о политике Вьетнама по поощрению и привлечению иностранных инвесторов к развитию оффшорной ветроэнергетики, прямым закупкам электроэнергии, производству оборудования для возобновляемых источников энергии и проектам по преобразованию отходов в энергию.

Посол Кейхо Новарон, в свою очередь, отметил, что Вьетнам и Финляндия совместно работают над продвижением устойчивого развития, сотрудничая в области обеспечения чистой водой, гигиены окружающей среды, инноваций и облесения.

Две страны обменялись технологиями и знаниями в областях, требующих самых современных технологий, которые их интересуют, добавил он.

Тем временем Хакан Агневалл сказал, что корпорация и ее вьетнамский партнер работают над реализацией первого проекта гибкой энергетики во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

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