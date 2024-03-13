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Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял посла Финляндии и президента Wartsila Group
Что касается проекта гибкой энергетики корпорации Wartsila, он попросил группу в полной мере рассмотреть расходы на инвестиции в инфраструктуру, закупку газа, выработку электроэнергии из возобновляемых источников, систему передачи, среди прочего, чтобы сделать проект подходящим для вьетнамского рынка.
Он также проинформировал гостей о политике Вьетнама по поощрению и привлечению иностранных инвесторов к развитию оффшорной ветроэнергетики, прямым закупкам электроэнергии, производству оборудования для возобновляемых источников энергии и проектам по преобразованию отходов в энергию.
Посол Кейхо Новарон, в свою очередь, отметил, что Вьетнам и Финляндия совместно работают над продвижением устойчивого развития, сотрудничая в области обеспечения чистой водой, гигиены окружающей среды, инноваций и облесения.
Две страны обменялись технологиями и знаниями в областях, требующих самых современных технологий, которые их интересуют, добавил он.
Тем временем Хакан Агневалл сказал, что корпорация и ее вьетнамский партнер работают над реализацией первого проекта гибкой энергетики во Вьетнаме.