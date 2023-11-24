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Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял губернатора Калужской области
На приеме Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подтвердил, что особые отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией являются предпосылкой для более эффективного сотрудничества между Калужской областью и вьетнамскими населенными пунктами и партнерами.
Он отметил, что вьетнамские компании будут использовать условия, преимущества, связанные с человеческими ресурсами и технологиями Калуги, для реализации эффективных инвестиционных проектов. По его мнению, помимо торговли, сельского хозяйства, ядерной медицины, образования, подготовки, культурного обмена, Калужская область может координировать действия с вьетнамскими местностями и предприятиями для реализации проектов в сфере обрабатывающей промышленности.
Помимо сфер торговли, сельского хозяйства, ядерной медицины, образования, подготовки кадров и культурного обмена, заместитель премьер-министра предложил Калужской области координировать с вьетнамскими населенными пунктами и предприятиями изучение и реализацию производственных проектов в соответствии с современными тенденциями развития науки и технологии.
Губернатор Владислав Валерьевич Шапша заявил, что будучи дверью для привлечения иностранных инвестиций в Россию, Калужская область имеет преимущества и потенциал для сотрудничества в областях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, здравоохранения, фармацевтики, ядерной медицины. Калужская область также желает продолжать развивать разнообразные отношения сотрудничества в сферах образования и подготовки кадров, культурного обмена с партнерами и местностями Вьетнама.
За последние три года товарооборот между Калугой и Вьетнамом увеличился в десять раз - с более чем 30 млн. долл. США до более чем 300 млн. долл. США.
Он также сообщил, что во время пребывания во Вьетнаме калужская делегация работала с министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями по поиску инвестиционных возможностей во Вьетнаме. Область также надеется на развитие разносторонних отношений сотрудничества в сфере образования - подготовки кадров и культурных обменов с вьетнамскими партнерами и населенными пунктами.