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Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха: Нужна плавная и синхронная координация между энергетическими подсекторами с другими генеральными планами

Утром 2 июня в здании правительства под председательством заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха состоялось заседание Национального совета по оценке Национального энергетического генерального плана на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г. (План).
  На встрече председательствовал заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха. Фото: VGP  
Чан Хонг Ха заявил, что генеральный план должен вынести некоторые новые перспективы и важные задачи в определении взаимосвязи и механизма координации между энергетическими подотраслями (уголь, нефть и газ, электроэнергия, возобновляемые источники энергии...); в соответствии с другими генеральными планами, такими как план землепользования, морское пространственное планирование и т. д.

«План должно демонстрировать последовательное мышление, строго соответствовать обязательствам Вьетнама по чистому нулю, Партнерству за справедливый энергетический переход (JETP) или планам энергетического подсектора, как правило, был утвержденное Энергопланирование VIII. В то же время нужно разрабатывать решения по использованию природных ресурсов, ископаемой энергии (уголь, нефть, газ) с максимальной экономической эффективностью", - подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер потребовал, чтобы в генеральный план включено содержание об инвестициях в исследования в области научных и технологических решений.

Согласно отчету консалтингового подразделения, проект Генерального плана направлен на обеспечение достаточного количества энергии в стране и достижение целей социально-экономического развития со средними темпами роста ВВП около 7% в год в ближайшие годы, 6,5-7,5% в период 2050 года.

Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме первичной энергии к 2030 году составит 15-20% с ориентацией на 80-85% в 2050 году.

Вьетнам стремится к 2030 году сформировать и развить ряд центров экологически чистой энергии. Масштаб производства зеленого водорода составит около 100.000-200.000 тонн в год, к 2050 году около 10 миллионов - 20 миллионов тонн в год.

На встрече также высказывались некоторые мнения о том, что в ближайшее время функциональные агентства должны усилить основные исследования для целей энергетической трансформации, такие как возобновляемые источники энергии, хранение углерода...

ИЖВ/ВИА

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