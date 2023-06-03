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Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха: Нужна плавная и синхронная координация между энергетическими подсекторами с другими генеральными планами
«План должно демонстрировать последовательное мышление, строго соответствовать обязательствам Вьетнама по чистому нулю, Партнерству за справедливый энергетический переход (JETP) или планам энергетического подсектора, как правило, был утвержденное Энергопланирование VIII. В то же время нужно разрабатывать решения по использованию природных ресурсов, ископаемой энергии (уголь, нефть, газ) с максимальной экономической эффективностью", - подчеркнул вице-премьер.
Вице-премьер потребовал, чтобы в генеральный план включено содержание об инвестициях в исследования в области научных и технологических решений.
Согласно отчету консалтингового подразделения, проект Генерального плана направлен на обеспечение достаточного количества энергии в стране и достижение целей социально-экономического развития со средними темпами роста ВВП около 7% в год в ближайшие годы, 6,5-7,5% в период 2050 года.
Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме первичной энергии к 2030 году составит 15-20% с ориентацией на 80-85% в 2050 году.
Вьетнам стремится к 2030 году сформировать и развить ряд центров экологически чистой энергии. Масштаб производства зеленого водорода составит около 100.000-200.000 тонн в год, к 2050 году около 10 миллионов - 20 миллионов тонн в год.
На встрече также высказывались некоторые мнения о том, что в ближайшее время функциональные агентства должны усилить основные исследования для целей энергетической трансформации, такие как возобновляемые источники энергии, хранение углерода...