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Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха: Немедленно принять неотложные меры по решению проблемы серьёзного загрязнения

Директива сосредоточена на первоочередных мерах по борьбе с тяжёлым загрязнением воздуха и сточных вод в Ханое, загрязнением в ремесленных деревнях, речных бассейнах и на отдельных промышленных предприятиях — с целью недопущения дальнейшего распространения и усугубления проблемы.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха выступает на заседании  
Днём 21 мая в штаб-квартире правительства заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха провёл заседание с руководителями ряда министерств, ведомств и Народных комитетов городов Ханой и Хошимин по проекту Директивы Премьер-министра о неотложных мерах по повышению эффективности и результативности реализации государственной политики и законодательства, а также по решению проблемы загрязнения окружающей среды (проект Директивы).

Наведение порядка в управлении, устранение халатности и безответственности

Согласно докладу Министерства общественной безопасности (МОБ), контроль за загрязнением окружающей среды по-прежнему осуществляется неэффективно, а в некоторых регионах ситуация остаётся крайне серьёзной. Особенно это касается загрязнения воздуха в крупных городах, загрязнения почвы и водоёмов (рек, озёр, прибрежных зон) в густонаселённых районах, вблизи производственных, коммерческих объектов, а также в ремесленных деревнях. В среднем каждый год полиция выявляет и расследует более 600 уголовных преступлений и свыше 20 000 административных правонарушений.

МОБ разработало проект Директивы Премьер-министра, получив отзывы от других министерств, ведомств и местных органов власти, с целью его доработки и повышения эффективности мер по борьбе с загрязнением окружающей среды.

На заседании министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды До Дык Зуй отметил, что Директива сосредоточена на первоочередных мерах по борьбе с тяжёлым загрязнением воздуха и сточных вод в Ханое, загрязнением в ремесленных деревнях, речных бассейнах и на отдельных промышленных предприятиях — с целью недопущения дальнейшего распространения и усугубления проблемы.

Министерство также завершает работу над стандартами выбросов для мотоциклов и мотороллеров, находящихся в эксплуатации, и предлагает расширить зону ответственности Министерства строительства по контролю за пылью и выбросами на стройплощадках, а также Министерства промышленности — за выбросы от тепловых электростанций, цементных и металлургических заводов — основных источников загрязнения на данный момент.

Поддержав проект Директивы, заместитель председателя Народного комитета города Ханой Зыонг Дык Туан сообщил о планах поэтапного ограничения использования транспортных средств на ископаемом топливе. Он также предложил расширить перечень источников загрязнения воздуха в городе: помимо транспорта включить выбросы от строительства, сельского хозяйства, утилизации отходов, промышленности и ремесленных деревень. Кроме того, он подчеркнул необходимость пересмотра ответственности города за объявление чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением, и создания системы мониторинга.

Повышение эффективности реализации политики

Учитывая высказанные на заседании предложения, заместитель Премьер-министра поручил разработчикам проекта внести необходимые коррективы и завершить доработку текста Директивы, в которой следует чётко обозначить экологическую ситуацию в крупных городах, таких как Ханой и Хошимин, особенно загрязнение воздуха, загрязнение речных бассейнов, твёрдыми отходами, в ремесленных деревнях и промышленных зонах, с учётом нарастающей серьёзности проблемы.

Директива должна быть сосредоточена на первоочередных мерах по предупреждению и эффективному решению наиболее острых проблем загрязнения. При этом она должна дополнять, а не заменять уже принятые постановления и директивы, усиливая их реализацию.

Заместитель Премьер-министра поручил Министерству строительства, Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерству промышленности и торговли в срочном порядке утвердить конкретные экологические стандарты, определить загрязняющие вещества (мелкодисперсную пыль, CO₂ и др.), установить меры управления транспортом, топливом и выбросами, а также определить конкретные цели по снижению загрязнения с чётким планом до 2030 года.

Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды будет координировать создание национальной системы мониторинга окружающей среды, которая будет связана с базами данных других министерств, ведомств и регионов. Также министерство передаст информацию в МОБ для усиленного контроля за регионами и предприятиями с особо опасным уровнем загрязнения, которые уже неоднократно подвергались административным мерам.

Кроме того, будет изучен механизм использования средств от административных штрафов для финансирования проверок и инспекций, разработана политика по привлечению частных инвестиций в охрану окружающей среды, а также — совместно с Министерством финансов — предложены меры по корректировке налогов и экологических сборов.

ВИА/ИЖВ

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